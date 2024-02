Garmin dévoile les Forerunner 165 : la course à pied à l’honneur

Garmin enrichit sa gamme de montres connectées dédiées à la course à pied avec les modèles Forerunner 165 et 165 Music. Conçues pour répondre aux besoins spécifiques des coureurs, elles combinent fonctionnalités avancées de suivi de la performance et options intelligentes à un prix accessible.

Positionnées entre le modèle avancé Forerunner 265 et l’entrée de gamme Forerunner 55, les Forerunner 165 et 165 Music promettent une expérience enrichie pour les amateurs de course.

Avec un design rond et un écran AMOLED de 1,2 pouce, les montres offrent une esthétique classique et une interface tactile. L’autonomie impressionnante de 11 jours, et jusqu’à 19 heures en mode GPS, distingue ces modèles. Le modèle 165 Music se distingue par sa capacité à stocker et jouer de la musique par Spotify, enrichissant l’expérience d’entraînement.

Bien que le design des Forerunner 165 rappelle celui de la 265, deux différences notables émergent : l’absence de GPS bi-fréquence et l’utilisation de l’ancienne version du capteur de fréquence cardiaque Elevate v4. Cela signifie que ces montres n’offrent pas les dernières fonctionnalités de détection d’électrocardiogramme et de fibrillation auriculaire lancées par Garmin. Cependant, pour les utilisateurs occasionnels, ces différences ne devraient pas avoir un impact majeur sur l’expérience d’utilisation, même dans des environnements où le GPS peut être moins précis.

Des fonctionnalités dédiées à la course

La série Forerunner est synonyme de course à pied, et les modèles 165 ne dérogent pas à la règle. Ces montres offrent une gamme complète de mesures pour les coureurs : puissance de course, cadence, longueur de foulée, et temps de contact au sol. Ces données, précieuses pour les coureurs expérimentés, sont désormais accessibles directement au poignet. Le modèle 165 Music ajoute des indications audio pour guider les séances d’entraînement.

Les montres s’adressent aussi bien aux débutants, grâce à la fonction Garmin Coach qui prépare aux courses de 5K, 10K, ou semi-marathon, qu’aux coureurs aguerris, permettant d’importer et de suivre d’autres parcours. Elles fournissent un résumé précis de l’impact de l’entraînement sur la condition physique, aidant les utilisateurs à ajuster leur effort le jour de la course.

Une prise en compte du cross-training est également intégrée, avec plus de 25 programmes d’entraînement, y compris pour la natation, le tennis, et des nouveautés comme les séances de renforcement musculaire, le HIIT, le cardio, le yoga et le Pilates.

Fonctionnalités de santé et bien-être

Au-delà du sport, les Forerunner 165 intègrent des fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être, incluant le suivi du sommeil, la mesure de l’oxygène sanguin, et des outils dédiés à la nutrition et à l’exercice. Des fonctionnalités de sécurité, comme l’envoi d’alertes en cas de chute, renforcent la tranquillité d’esprit pendant l’exercice.

Disponibilité et prix

Les Garmin Forerunner 165 et 165 Music sont disponibles sur le site de Garmin, à partir de 279,99 euros pour le modèle standard et 329,99 euros pour la version Music. Avec un tel rapport qualité-prix, ces montres se positionnent comme un choix judicieux pour les coureurs en 2024.

Proposés à un tarif légèrement supérieur à celui d’un Fitbit Charge 6, mais offrant des fonctionnalités d’entraînement plus approfondies sans restrictions, ces nouveaux modèles représentent une porte d’entrée attrayante dans l’écosystème Garmin pour ceux qui cherchent à se lancer sérieusement dans l’entraînement physique.