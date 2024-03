Innovation Garmin : Découvrez la fréquence cardiaque de récupération en arrière-plan !

La récente actualisation du logiciel pour certains modèles de montres Garmin a révélé une amélioration inattendue : la fonctionnalité de fréquence cardiaque de récupération peut désormais fonctionner en arrière-plan.

Auparavant, il fallait attendre quelques minutes après l’exercice pour que la mesure de la fréquence cardiaque de récupération se configure.

Cette mise à jour représente un pas en avant significatif, permettant aux utilisateurs de bénéficier de mesures continues sans devoir attendre après une activité. Bien que Garmin n’ait pas officiellement confirmé cette mise à jour, des utilisateurs sur Reddit, en particulier ceux qui utilisent les modèles Forerunner 255 et 955, ont signalé cette nouvelle fonctionnalité.

L’intégration de cette amélioration dans la version logicielle 18.22 suggère un potentiel d’évolution encore plus grand, bien que la fonctionnalité puisse actuellement être en phase de test bêta et non disponible pour tous les utilisateurs.

Malgré les améliorations, il reste des points à perfectionner. Il est intéressant de noter que, malgré son utilité, la lecture de la fréquence cardiaque de récupération est fournie séparément pour chaque activité, ce qui peut compliquer l’évaluation de la capacité de récupération globale.

Rien d’officiel pour le moment

Garmin recommande de consulter un professionnel de santé si la fréquence cardiaque diminue de moins de 12 battements par minute dans la minute suivant la fin d’une activité, indiquant que la vitesse de récupération du rythme cardiaque peut être un indicateur de niveau de forme physique. L’entreprise continue d’innover avec ses mises à jour logicielles régulières, renforçant sa position de leader en intégrant des fonctionnalités de pointe dans ses appareils portables.

L’introduction d’une nouvelle fonctionnalité sans mention dans le journal des modifications est inhabituelle. Je vous tiendrais informés si de plus amples informations sont révélées concernant cette fonctionnalité de récupération du rythme cardiaque en arrière-plan.