Google publie Chrome OS 100 avec un nouveau lanceur d’applications et bien plus encore

Tout d’abord, le nouveau lanceur de Chrome OS, qui est la version de Google du menu Démarrer de Windows, présente désormais un design plus moderne avec des coins arrondis et s’ouvre sur le côté . Auparavant, le lanceur de Chrome OS était centré et s’ouvrait depuis le milieu (ce qui est étrangement le nouveau menu Démarrer de Windows 11). Cependant, Google a maintenant déplacé le lanceur dans le coin inférieur gauche de l’écran.

Après avoir livré la centième mise à jour de son navigateur Web Chrome en début de semaine, Google a également mis à jour sa plateforme légère Chrome OS à la version 100. Chrome OS 100 apporte diverses nouvelles fonctionnalités et améliorations . Parmi les points forts de la mise à jour, citons une toute nouvelle interface utilisateur pour le lanceur d’applications, des capacités de recherche améliorées, la possibilité de modifier des textes avec la voix, etc.