Apple pourrait travailler sur toute une série d’outils financiers et bancaires

Apple travaillerait sur un plan pluriannuel visant à développer sa propre technologie et sa propre infrastructure de traitement des paiements dans le but d’étoffer son portefeuille de produits financiers. Comme le rapporte Bloomberg, cette initiative permettrait au fabricant de l’iPhone de réduire sa dépendance à l’égard de partenaires extérieurs, mais elle pourrait également permettre à la société d’étendre ses fonctions de paiement au-delà des États-Unis.

Selon des personnes au fait de la question qui se sont entretenues avec le média, le plan pluriannuel permettrait d’internaliser un certain nombre de tâches financières, notamment le traitement des paiements, l’évaluation des risques pour les prêts, l’analyse des fraudes, les vérifications de crédit et d’autres fonctions de service à la clientèle, comme le traitement des litiges.

Étant donné qu’Apple étudierait l’idée de lancer son propre service d’abonnement de matériel, il serait très logique de pouvoir effectuer des contrôles de crédit et des évaluations des risques avant de fournir des appareils aux clients.

Bien qu’Apple propose déjà une carte de crédit ainsi que des paiements peer-to-peer pour les entreprises, ses efforts pour développer sa propre technologie et sa propre infrastructure de traitement des paiements seront axés sur les futurs produits financiers.

En juillet de l’année dernière, on a appris que la société travaillait également sur une fonction « acheter maintenant, payer plus tard » pour les transactions Apple Pay, qui permettrait aux clients de payer des articles en quatre paiements sans intérêt toutes les deux semaines ou sur plusieurs mois avec intérêt. Alors que le plan avec quatre paiements est connu en interne sous le nom de « Apple Pay in 4 », les plans de paiement à plus long terme ont été baptisés « Apple Pay Monthly Installments ». Selon Bloomberg, Apple va poursuivre son partenariat avec Goldman Sachs, mais la société a discuté de l’utilisation de sa propre technologie pour son projet « Apple Pay in 4 ».

De quoi s’étendre dans le monde ?

En même temps, les services financiers internes de la société pourraient lui permettre d’étendre ses services à d’autres pays. Actuellement, Apple Pay est disponible dans plus de 70 pays, mais d’autres services tels que les paiements de pair-à-pair, l’Apple Card et l’Apple Cash sont toujours réservés aux États-Unis.

La volonté d’Apple d’internaliser une plus grande partie de ses services financiers correspond également à une récente offre d’emploi recherchant un ingénieur en validation de matériel pour contribuer à la mise à niveau de ses centres de données. Le stockage de données financières et le traitement des transactions pourraient imposer une lourde charge à ses systèmes. C’est pourquoi l’entreprise souhaite moderniser ses centres de données avec des équipements de stockage et de serveur « nouvelle génération » d’Intel et d’AMD.

Au stade actuel, on ne sait pas quand Apple sera prêt à introduire son service financier et à permettre aux clients de profiter des nouveaux services, mais si tout se passe comme prévu, nous pourrions le voir bientôt, d’ici quelques années.