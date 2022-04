La nouvelle poignée GoPro Volta pour le vlogging va tripler l’autonomie de votre caméra d’action

Le lot de produits HERO10 Black Creator Edition comprend quatre produits. Le premier est la GoPro HERO10 Black elle-même, suivie de deux mods que GoPro a lancés en même temps que la HERO10 en septembre 2021. Le Media Mod est un accessoire qui offre une meilleure qualité audio à partir de la HERO10, tout en ajoutant une sortie HDMI. Le Light Mod est une lumière LED attachable qui pourrait occasionnellement aider dans les situations de faible luminosité. Le quatrième produit est le Volta, avec sa batterie externe et ses fonctions de télécommande. Outre sa capacité à faire fonctionner la HERO10 pendant très longtemps, la Volta est également dotée de pieds de trépied qui peuvent aider les utilisateurs à placer la caméra sur la plupart des surfaces planes. La Volta est également annoncée comme étant « résistante aux intempéries » et adaptée aux conditions de pluie et de neige. Cependant, GoPro ne précise toujours pas si elle possède un indice de protection IP.

Si la Volta peut être achetée en tant qu’accessoire autonome dans le cas où vous possédez déjà une HERO10, pour les propriétaires potentiels de HERO10, la société veut adoucir l’affaire en leur offrant le bundle de produits HERO10 Black Creator Edition. Et avant que vous ne demandiez, oui, la Volta est rétrocompatible avec les anciennes caméras GoPro Pro – y compris la GoPro HERO9 et la GoPro MAX.

Étant donné la petite taille de ces appareils, tout se résume à une question de physique élémentaire. Il n’y a tout simplement pas assez de place dans la minuscule coque de la GoPro HERO pour y loger une batterie suffisamment grande. Prenez le cas de la GoPro HERO10 — le dernier produit de la société — qui dure un peu plus d’une heure dans la plupart des cas d’utilisation. Les personnes souhaitant utiliser la caméra plus longtemps doivent généralement garder des batteries de rechange à portée de main ou la brancher à un bloc d’alimentation/batterie externe.