Google publie Chrome 100 avec une nouvelle icône et de nouvelles fonctionnalités

Comme la plupart des gens l’attendaient avec impatience, Google a finalement présenté aujourd’hui la mise à jour Chrome 100. Cette mise à jour majeure de Chrome apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une nouvelle icône d’application (un changement après environ 8 ans), de nouvelles fonctions de sécurité, et plus encore.

Le premier et principal changement est la nouvelle icône de l’application. Comme je l’ai précédemment annoncé, le nouveau logo de Chrome a pour but de simplifier l’apparence et de correspondre à l’esprit de la « marque moderne » de Google. Ce changement a été effectué pour la première fois après le changement de logo en 2014.

Si l’icône de Chrome conserve le logo circulaire à quatre couleurs, elle est désormais beaucoup plus lumineuse et mieux proportionnée. Elle est également dotée d’une personnalisation spécifique au système d’exploitation afin d’offrir une icône modifiée pour macOS, Windows ou Chrome OS. Elvin, cadre de Google, l’a expliqué dans un précédent message sur Twitter.

Fun fact: we also found that placing certain shades of green and red next to each other created an unpleasant color vibration, so we introduced a very subtle gradient to the main icon to mitigate that, making the icon more accessible. pic.twitter.com/H26wQKRhp9 —Elvin 🌈 (@elvin_not_ 11) February 4, 2022

Chrome 100 est également doté de quelques fonctionnalités de sécurité telles que Contrôle de sécurité, qui permet de s’assurer que vos mots de passe et votre navigateur sont sécurisés, Amélioration de la sécurité de la navigation, qui permet d’éviter les logiciels malveillants, et la possibilité de contrôler un site Web qui tente d’accéder à votre emplacement et à d’autres détails. Google a également corrigé plus de 28 problèmes de sécurité avec la nouvelle mise à jour de Chrome 100, dont certains étaient graves.

Chrome 100 sur Android a également supprimé le mode Lite, utilisé pour vous permettre de naviguer sur le Web sans peser sur vos données mobiles. Ce mode d’économie de données chargeait les pages plus rapidement en utilisant 60 % de données en moins. De plus, Chrome est désormais adapté au design Material You d’Android.

Déjà disponible

L’option « Muet » est également disponible sur chaque onglet pour permettre aux utilisateurs de couper facilement le son d’un site Web. Cette fonctionnalité a également été introduite plus tôt dans le cadre de la mise à jour Canary. Parmi les autres changements, citons l’API Multi-Screen Window Placement pour les applications Web afin de détecter un écran secondaire, la fenêtre contextuelle pour confirmer si tous les onglets doivent être fermés (également testée précédemment), un user agent à trois chiffres, et plus encore.

La version 100.0.4896.60 de Google Chrome est désormais disponible en téléchargement sur macOS, Windows, Android et iOS.