Google transforme les vieux Mac et PC en Chromebook avec Chrome OS Flex

Google présente Flex comme un moyen bon marché pour les administrateurs informatiques des entreprises et des établissements d’enseignement de déployer de grandes flottes de Chromebook pour un coût très faible . Cependant, le système est également gratuit et ouvert au public, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs individuels de rénover de vieilles machines ou simplement de voir ce qu’est Chrome OS.

Google a annoncé un accès anticipé à une nouvelle version de Chrome OS appelée Chrome OS Flex. La nouvelle version de Chrome OS, Chrome OS Flex, destinée aux entreprises et aux écoles, est conçue pour fonctionner sur les anciens PC et Mac . Le système d’exploitation peut être installé « en quelques minutes » , selon le billet de blog de Google.