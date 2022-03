La Devialet Dione est une barre de son Dolby Atmos avec un super style

Au fil des ans, Devialet a présenté des appareils audio au design surprenant qui ont attiré l’attention, et il semble que la société n’en ait pas fini. Cette semaine, Devialet a présenté la Dione, qui est présentée comme une « barre de son tout-en-un » conçue pour éviter d’avoir à utiliser un caisson de basse séparé.

Tout ce qui promet un son à plusieurs haut-parleurs dans une configuration à un seul appareil suffit à attirer notre attention, et Devialet a doté ce modèle d’une technologie propriétaire suffisante pour en faire un appareil audio compétent, du moins sur le papier.

Bien sûr, on ne peut pas apprécier la plupart de ces technologies en regardant simplement les images de la barre de son, qui attire l’attention grâce à la sphère qui occupe l’espace au centre. Devialet affirme que cette sphère est importante pour « maximiser la restitution du son », mais c’est aussi une sorte de rappel au Devialet Phantom, qui avait une forme ovale oblongue qui semblait presque sphérique lorsqu’on le regardait de face. Si vous étiez un fan des anciens designs de Devialet, il semble donc que la sphère vous soit partiellement destinée. Bien sûr, la forme et la fonction ont un prix, et c’est quelque chose que les fans de Devialet connaissent déjà bien.

Au-delà de la sphère — qui est en fait une technologie propriétaire de Devialet appelée ORB — la Dione est équipée d’une tonne de haut-parleurs. Il n’est donc pas étonnant que la barre de son n’ait pas besoin d’un caisson de basses externe puisqu’elle en possède autant. Devialet affirme utiliser des technologies exclusives telles que SPACE, qui permet de convertir le contenu audio en son spatial 5.1.2, Advanced Dimensional Experience (ADE), qui ressemble à une forme plus sophistiquée de beamforming, et Adaptive Volume Level (AVL), qui, comme son nom l’indique, égalise automatiquement le son.

Selon Devialet, la Dione peut être positionnée de deux façons : elle peut être posée à plat sur une surface, la sphère faisant face aux spectateurs, ou être fixée à un mur, la sphère pointant vers le plafond. Un capteur gyroscopique situé à l’intérieur de la barre sonore détecte l’orientation de la Dione et effectue automatiquement les réglages audio appropriés.

Un prix très élevé

En ce qui concerne les ports, la Dione dispose d’un port HDMI 2.1 eARC (avec CEC), d’un port Ethernet, d’un port optique et d’une entrée d’alimentation secteur sur la partie inférieure. La barre de son est également équipée du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi et peut diffuser des flux audio à l’aide d’AirPlay 2 et de Spotify Connect. Le modèle dispose également de quatre modes d’écoute et mesure à peine plus de 8 cm de haut — bien que, à en juger par ces images, elle semble être un peu plus large que la plupart des barres de son.

Si Devialet a équipé la Dione d’un grand nombre de composants et de technologies, la barre de son n’est pas bon marché. Si vous êtes déjà un fan de Devialet et de la qualité sonore de ses produits, Devialet affirme que la Dione est disponible dès aujourd’hui au prix exorbitant de 2 190 euros, alors préparez-vous à débourser un peu d’argent pour l’installer dans votre cinéma maison.