Le partenariat Xiaomi et Leica pourrait être vrai si l’on en croit le code de MIUI Gallery Editor

Pour l’instant, on ne sait pas encore s’il en sera de même pour le nouveau modèle de smartphone prévu par Xiaomi avec la marque Leica. Jusqu’à présent, Xiaomi n’a pas lancé de coopération avec des fabricants de caméras ou d’autres spécialistes. D’autres fournisseurs suivent un tel concept depuis plus longtemps. Ainsi, HMD Global a longtemps collaboré avec Zeiss pour ses smartphones Nokia, le concurrent de Xiaomi, Vivo, ayant entre-temps repris cette position. Chez OnePlus, on travaille depuis peu avec le spécialiste suédois de l’appareil photo Hasselblad.

Les chaînes qu’il a découvertes se trouvaient dans la version 0.7.5 de l’application MIUI Gallery Editor, qui mettait en évidence les nouveaux effets qui seront disponibles lors de l’édition de photographies et de vidéos sur le prochain smartphone. Parmi eux, on trouve quelques filtres de la marque Leica.