Devialet annonce des écouteurs sans fil Gemini à 299 euros

Devialet, société française spécialisée dans les technologies audio, est connue pour ses puissantes enceintes. Aujourd’hui, Devialet se lance pour la première fois dans l’audio portable avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil.

L’entreprise affirme que ses écouteurs Gemini ont été conçus avec une « architecture d’équilibre de pression » pour une qualité sonore optimale. De plus, la société promet son « emblématique qualité sonore » sous cette forme minuscule et très portable, offrant aux audiophiles une autre option de qualité haut de gamme sans câble.

Comme toute paire de véritables écouteurs sans fil, les écouteurs Devialet Gemini sont dotés de deux embouts qui se synchronisent sans fil l’un avec l’autre, fournissant ainsi un son sans aucun fil.

Les écouteurs Gemini offrent trois niveaux de suppression active du bruit, un mode de transparence à deux niveaux et une fonction qui adapte l’égalisation à votre oreille en temps réel pour une qualité sonore constante lors de vos déplacements. L’application Gemini de Devialet va également scanner votre oreille pour vous aider à trouver la bonne taille d’embout.

Chaque écouteur dispose de deux microphones séparés qui rendent possible la suppression active du bruit et permettent aux utilisateurs de passer des appels vocaux. L’algorithme de compensation interne du retard fonctionne pour compenser le retard généré par l’ANC, le résultat final étant, selon Devialet, une amélioration de la qualité de la suppression du bruit.

Moins de 300 euros

Le design de l’embout rappelle sans aucun doute les emblématiques enceintes Phantom de Devialet, mais à une échelle bien plus réduite. Selon Devialet, les écouteurs devraient offrir une autonomie de 8 heures avec une charge, ou 6 heures avec l’ANC activée, et le boîtier inclus devrait fournir un peu plus de trois charges complètes. En outre, ce boîtier va offrir une charge sans fil Qi et un port USB-C.

Les écouteurs Gemini seront disponibles en précommande dès demain au prix de 299 euros. Devialet indique que les écouteurs seront en vente dans sa propre boutique.