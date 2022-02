by

Test de la Huawei Sound Joy : une petite enceinte, un gros son et des fonctionnalités étonnantes

Huawei est devenue, en tant que marque, synonyme de « haute qualité » et « premium ». J’ai été heureux d’assister à cette évolution au cours de la dernière décennie et de participer à la croissance de l’entreprise, qui est devenue une référence. Ils l’ont d’abord fait avec la photographie, et maintenant, au cours des dernières années, ils le font avec l’audio.

Alors que la Huawei Sound lancée l’année dernière était une enceinte très agréable, celle-ci devait être constamment connectée à une source d’alimentation. Bien sûr, son public cible n’est pas en mouvement, mais quand même…

Et, il semble que la société a voulu apporter une nouvelle option, car elle a annoncé une enceinte tout à fait géniale pour ceux qui se déplacent.

Tout comme les précédentes enceintes de la génération Sound, la nouvelle Sound Joy est également le fruit de la collaboration avec Devialet et, sans tout dévoiler, je dirai ceci : cela faisait longtemps que je n’avais pas été aussi impressionné par un produit audio.

Huawei Sound Joy: design

La Huawei Sound Joy offre un robuste design qui conviendra toujours à votre salon. Pesant 680 grammes, la Sound Joy mesure 202 mm de haut, pour une circonférence de 73 mm. Elle est disponible en deux coloris, Obsidian Black (noir) et Spruce Green (vert).

En raison de sa certification IP67 — oui, vous pouvez l’immerger dans un mètre d’eau pendant 30 minutes — les boutons matériels sont caoutchoutés. L’extérieur est enveloppé d’une maille textile caoutchouteuse qui est vraiment impressionnante au toucher, et, grâce à son support sur le fond et aux coussinets en caoutchouc sur le côté, vous pouvez l’utiliser en orientation verticale ou horizontale.

Le haut et le bas (ou la gauche et la droite, selon la façon dont vous l’utilisez) sont équipés de deux radiateurs passifs en caoutchouc (qui rebondissent vraiment à des volumes plus élevés grâce à l’impressionnante réponse des basses). Le radiateur du haut est entouré d’un anneau de LED qui fait défiler les couleurs pendant la lecture ou indique les niveaux de volume, l’état de charge ou la progression de la mise à jour du micrologiciel.

Les deux énormes boutons de contrôle du volume + et — sont également caoutchoutés, et leur taille est purement pratique. Le reste des boutons caoutchoutés sert à contrôler les opérations, à savoir l’alimentation, la voix, la lecture/pause, le Bluetooth et la stéréo.

L’arrière est également doté d’un orifice de fixation de lanière au-dessus des boutons, où passe la lanière, qui est incluse dans la boîte afin que vous puissiez facilement la transporter ou l’accrocher quelque part. Cela signifie que vous pouvez la transporter avec vous ou l’attacher à votre sac à dos – et sa taille signifie que vous pouvez la placer dans un porte-bidon de vélo.

Huawei Sound Joy: caractéristiques

En termes de sortie, la Sound Joy dispose d’un haut-parleur pleine fréquence en forme de racetrack de 20 W (50 mm x 75 mm), d’un tweeter de 10 W (19 mm), ainsi que de deux radiateurs passifs (comme mentionné ci-dessus). Il y a également trois microphones et, en fonction des lectures du capteur G, la Sound Joy bascule entre les deux microphones horizontaux et un vertical.

La connectivité est limitée au Bluetooth 5.2, mais vous pouvez profiter du NFC, et tout est alimenté par une solide batterie d’une capacité de 8 800 mAh que vous pouvez charger par les normes de charge 5V/2A, 9V/2A et 10V/4A. Le chargeur n’est pas inclus (le câble l’est), mais n’importe quel chargeur fera l’affaire, mais le plus rapide sera le mieux.

Lorsque vous combinez le Bluetooth avec des haut-parleurs et des microphones, vous pouvez bien sûr vous attendre à pouvoir prendre des appels téléphoniques sur l’enceinte, ce dont la Sound Joy est capable.

Huawei Sound Joy: expérience

Ma première surprise a été lorsque j’ai branché la Sound Joy pour la recharger après l’avoir déballé. Cela a automatiquement déclenché l’allumage de l’enceinte, et son son de bienvenue (ce n’est pas une coïncidence) est très grave. Je n’ai pu que dire « Wow » après l’avoir entendu s’allumer. Bien que vous puissiez coupler la Sound Joy et l’utiliser avec n’importe quel appareil en Bluetooth, vous obtiendrez la meilleure expérience si vous la connectez à un smartphone Huawei ou Honor, grâce à l’application AI Life.

C’est là que vous avez accès aux préréglages de l’égaliseur et aux mises à jour du micrologiciel. Bien que j’aie laissé l’égaliseur sur son réglage par défaut (je n’aimais pas vraiment le son des autres options), j’ai réussi à mettre à jour le micrologiciel depuis l’application. Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de renforcer les basses (ou de les réduire), vous pouvez le faire entre -6 db et 6 db depuis l’application. Si vous pouvez vous passer de ces outils, vous pouvez en toute sécurité écouter vos morceaux depuis n’importe quel appareil.

Vous savez ce qui est mieux que la Sound Joy ? Deux enceintes Sound Joy. Que vous en possédiez deux ou qu’un de vos amis vous en apporte une, vous pouvez les coupler en les secouant simplement (ou en utilisant le bouton Stéréo à l’arrière). Si vous vous mettez d’accord sur le genre et les artistes à écouter, les deux enceintes fonctionneront comme une seule enceinte stéréo, avec les avantages des effets stéréo et un son double. C’est vraiment cool !

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’expérience de mise à jour du firmware est transparente et rationalisée. L’application AI Life vous avertit de la mise à jour. Vous appuyez sur le bouton et la Sound Joy entre dans son mode de mise à jour, fait clignoter l’alerte sur l’anneau LED, qui se transforme ensuite en barre de progression. Lorsque tout est terminé, l’enceinte redémarre et vous êtes prêt à partir.

En mode simple, les deux enceintes s’affichent indépendamment dans l’application AI Life. En revanche, lorsqu’elles sont couplées en stéréo, l’application les affiche comme une unité stéréo.

Huawei Sound Joy: son

« Comment diable un si gros son peut-il sortir d’un si petit boîtier ? ». C’est à peu près l’essentiel des premières impressions que j’ai reçues des personnes à qui j’ai présenté la Sound Joy. Il suffit de dire simplement : Huawei et Devialet.

Selon les spécifications sur le papier, la réponse en fréquence du système va des basses de 50 Hz aux hautes de 20 kHz. Cela provient de la sortie combinée de 30W du haut-parleur pleine gamme de 20W et du tweeter de 10 W.

La Sound Joy va non seulement offrir un don fort, très fort pour sa taille, mais le son est très agréable. Il ne manque de rien, les basses sont profondes et claires, sans distorsion à des niveaux élevés, et les hautes fréquences sont claires comme du cristal.

Le haut-parleur large bande ne sacrifie pas non plus les fréquences moyennes. Les médiums sont clairement perceptibles, tout comme les graves et les aigus, de sorte que la Sound Joy s’adapte parfaitement à tous les genres musicaux que vous choisissez d’écouter.

Maintenant, si vous prenez tout cela et que vous le multipliez par deux, grâce à sa capacité à se connecter en stéréo avec une autre Sound Joy, vous doublez instantanément le son et le plaisir. Pour une pièce de taille décente, une Sound Joy est suffisante pour produire un son d’excellente qualité, mais une fois que les deux se balancent sur les mêmes airs, vous pouvez remplir une grande pièce avec un son de qualité.

Huawei Sound Joy: autonomie

La Huawei Sound Joy promet jusqu’à 26 heures d’autonomie et elle tient ses promesses, grâce à sa puissante batterie d’une capacité de 8 800 mAh. Lorsque vous êtes à court de jus, une charge de 10 minutes vous permet de récupérer une heure de lecture, ce qui est utile.

Huawei Sound Joy: verdict

Elle est disponible en France au prix de 149 €. Vous disposez d’un excellent son, un son de qualité, pour ce prix, et avec une autonomie impossible à épuiser en une journée, vous pouvez l’emmener en toute sécurité lors de votre prochaine randonnée, fête au bord de la piscine, barbecue, ou même sur le terrain si vous voulez tirer quelques paniers.

En raison de sa petite taille, de son gros son, de l’étonnante autonomie de sa batterie, de la qualité de sa sortie, de son classement IP67 et de sa capacité à se coupler en stéréo avec la sienne, la Huawei Sound Joy est une excellente enceinte portable.