Le Samsung Smart Monitor M8 arrive avec un écran 4K de 32 pouces et un design connu

En novembre 2020, Samsung a lancé ses premiers Smart Monitor « tout-en-un », les M5 et M7. Ils ont été conçus pour offrir les fonctionnalités d’un moniteur et servir également de téléviseur intelligent. En élargissant la gamme, la société a maintenant dévoilé un nouveau Smart Monitor M8 qui est livré avec un écran 4K, un facteur de forme mince, un éventail d’options de couleurs, et plus encore.

Le nouveau Samsung Smart Monitor M8 ressemble à ses prédécesseurs (ainsi qu’à l’iMac coloré), bien que Samsung ait considérablement réduit les bords autour de l’écran. Il est également très fin, puisqu’il ne mesure que 11,4 mm d’épaisseur. Cela donne au moniteur un look élégant et moderne, et il est également livré avec un support réglable en hauteur (HAS) avec une fonctionnalité d’inclinaison.

Samsung propose le nouveau Smart Monitor dans une option de 32 pouces, avec une dalle UHD au format 16:9, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et la prise en charge de HDR10+. Il présente également un taux de contraste de 3000:1 et prend en charge 1,07 milliard de couleurs. Tout comme ses prédécesseurs, le nouveau Smart Monitor M8 peut être utilisé comme un moniteur pour PC ou comme une Smart TV autonome. Il est doté d’un support Wi-Fi et fonctionne sur la plateforme Tizen de Samsung, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à des plateformes de streaming vidéo comme Netflix, AppleTV+ et Prime Video sans avoir besoin de se connecter à un PC ou à une box.

Les utilisateurs peuvent également l’utiliser comme une machine indépendante car il est livré avec Google Duo, un navigateur Web et les applications Microsoft 365. Ils peuvent également utiliser Samsung Dex pour connecter leurs smartphones au moniteur, et Samsung a également ajouté la prise en charge d’AirPlay 2. En outre, le Smart Monitor M8 peut également devenir un hub pour les appareils IoT, car il est livré avec le support SmartThings, ainsi que Bixby et Alexa intégrés.

De nombreuses fonctionnalités

En ce qui concerne les ports d’E/S et la prise en charge sans fil, le Smart Monitor M8 est livré avec un port USB-C polyvalent offrant un support à la charge et le transfert de données jusqu’à 65 W, un deuxième port USB-C pour les accessoires, un port micro HDMI, deux haut-parleurs avec un tweeter, la version Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 5.

En dehors de ces éléments, le nouveau Smart Monitor est également livré avec une caméra Slim Fit supplémentaire, qui est une webcam magnétique qui peut être attachée ou détachée du moniteur à la demande. Les utilisateurs peuvent facilement fixer la caméra Slim Fit sur le dessus du moniteur pendant une vidéoconférence, sans avoir à s’encombrer de câbles. La Fit Cam prend en charge les fonctions de suivi du visage et de zoom automatique.

Le Smart Monitor M8, selon la société, a reçu le CES Innovation Award Honoree de la Consumer Technology Association (CTA) pour ses technologies d’affichage avancées. Il est disponible en 4 options de couleurs esthétiques, à savoir blanc, vert, rose et bleu.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est du prix, Samsung propose le Smart Monitor M8 à 729,99 dollars — nous n’avons pas encore le prix en France. Cependant, la variante Warm White est proposée à un prix légèrement inférieur de 699,99 euros.

Le Smart Monitor M8 sera commercialisé en France à partir du 15 avril. Du 7 au 14 avril (minuit), les personnes faisant l’acquisition d’un Smart Monitor M8 recevront une paire de Galaxy Buds Pro..