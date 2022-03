Voici le processeur de bureau Intel Core i9-12900KS de 12e génération : 16 coeurs jusqu’à 5,5 GHz

Intel a présenté aujourd’hui le Core i9-12900KS de 12e génération comme le processeur de bureau le plus rapide du monde et « l’expérience de jeu ultime », avec ses spécifications complètes et sa disponibilité. Il intègre la technologie Intel Adaptive Boost (Intel ABT) et offre une fréquence turbo maximale de 5,5 GHz, conformément à la technologie Intel Thermal Velocity Boost.

Ce processeur offre encore plus de puissance et de performances de jeu, avec 16 cœurs (8 cœurs de performance et 8 cœurs efficaces), 24 threads, une fréquence turbo maximale de 5,5 GHz, 150 W de puissance de base du CPU et 30 Mo de Intel Smart Cache.

Il sera certainement un excellent choix pour les joueurs et les passionnés, car il permettra à votre système de maintenir des fréquences d’images élevées et constantes et de tirer parti des taux de rafraîchissement élevés des meilleurs moniteurs de jeu. Cela pourrait aider les jeux vidéo présentant des goulets d’étranglement au niveau du traitement à augmenter encore plus leur taux de rafraîchissement.

Intel Core i9-12900KS : caractéristiques principales et spécifications

La technologie Intel Thermal Velocity Boost permet d’atteindre une fréquence turbo maximale de 5,5 GHz

La technologie Intel Adaptive Boost améliore les performances de jeu en autorisant de manière opportuniste des fréquences turbo multicœurs plus élevées

16 cœurs (8 cœurs P et 8 cœurs E), 24 threads, puissance de base du processeur de 150 W, 30 Mo de cache Intel Smart Cache

Support PCIe Gen 5.0 et 4.0

Graphique Intel UHD 770

Support jusqu’à DDR5 4800 MT/s et DDR4 3200 MT/s

Compatible avec les cartes mères Z690 existantes ainsi qu’avec les BIOS les plus récents

Prix et disponibilité

Le Intel Core i9-12900KS sera disponible le 5 avril, avec un prix de départ de 739 dollars — nous n’avons pas encore le prix en France. Il sera disponible en boîte chez les revendeurs du monde entier et sera intégré dans les appareils des partenaires.

Pour ceux qui suivent l’évolution de la situation du marché, AMD a également revendiqué le titre de « processeur de jeu le plus rapide du monde » au début du mois de mars lorsqu’elle a annoncé la disponibilité de son nouveau processeur Ryzen 7 5800X3D. Comme Intel, AMD propose une version améliorée de son ancien modèle (dans ce cas, le Ryzen 7 5800), mais AMD se distingue en introduisant une nouvelle technologie 3D V-Cache pour offrir des vitesses qui, selon lui, pourraient dépasser celles du Core i9-12900K.

Le Ryzen 7 5800X3D est nettement moins cher que le Core i9-12900KS, avec un prix de 449 dollars. Néanmoins, le Ryzen 7 5800X3D n’affiche qu’une vitesse d’horloge maximale de 4,5 GHz, contre 5,5 GHz pour la nouvelle puce d’Intel.