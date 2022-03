Le Apple M2 Extreme pourrait être équipé CPU 48 cœurs et GPU 128 cœurs pour le Mac Pro

Alors que nous nous attendions à ce qu’une nouvelle puce dédiée au Mac Pro soit annoncée lors de l’événement « Peek Performance » de mars, Apple n’a présenté que le nouveau Mac Studio. La nouvelle machine présente un design compact analogue à celui du Mac Mini, bien que beaucoup plus grand, et elle est équipée de la puce Apple M1 Ultra, plus puissante, qui double les performances de la puce M1 Pro et M1 Max, déjà puissantes. Selon un nouveau rapport, Apple pourrait travailler sur le nouveau chipset Apple M2 Extreme, qui pourrait alimenter le futur Mac Pro.

Apple a actuellement les M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra dans sa gamme, et la puce Extreme pourrait être la prochaine puce de la série à être dévoilée. Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le chipset aurait 48 cœurs de CPU et jusqu’à 128 cœurs de GPU, soit près du double du M1 Ultra. Les performances seraient également améliorées de manière significative pour les tâches graphiques intensives, qui sont utilisées par les professionnels et les chercheurs.

La génération actuelle du Mac Pro offre une grosse mémoire de 1,5 To (12 x 128 Go de DDR4 ECC), et il reste à voir si la nouvelle machine fera mieux que cela, ou offrira une quantité analogue de RAM. Les détails ne sont pas encore clairs, mais nous pourrions voir des spécifications analogues en termes de mémoire.

Alors qu’il y a beaucoup de messages qui se moquent du fait que le prochain Apple M2 Extreme pourrait être composé de deux puces M1 Ultra, il est très possible que Apple utilise UltraFusion pour combiner la prochaine génération de puces en une seule, doublant essentiellement les performances et augmentant les cœurs du CPU pour une puissance maximale.

Mark Gurman prévoit ces spécifications pour la prochaine génération de puces :

M2 : 8 cœurs CPU et 9 ou 10 cœurs GPU

: 8 cœurs CPU et 9 ou 10 cœurs GPU M2 Pro : 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU

: 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU M2 Max : 12 cœurs CPU et 32 cœurs GPU

: 12 cœurs CPU et 32 cœurs GPU M2 Ultra : 24 cœurs CPU et 48 ou 64 cœurs GPU

: 24 cœurs CPU et 48 ou 64 cœurs GPU M2 Extreme : 48 cœurs CPU et 96 ou 128 cœurs GPU

Des puces pour le grand public et les professionnels

Gurman a également indiqué que la prochaine génération de chipsets pourrait être divisée en produits grand public et professionnels.

Pro :

MacBook Pro (14 pouces et 16 pouces) avec les puces M2 Pro et M2 Max

iMac Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max

Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra

Mac Pro avec les puces M2 Ultra et M2 Extreme

Apple Pro Display 7K

Grand public :

MacBook Air avec la puce M2

MacBook Pro (13 pouces) avec la puce M2

Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro pour remplacer les modèles Intel

iMac avec la puce M2

Apple Studio Display

Gurman déclare également qu’il s’attend à voir Apple dévoiler la deuxième génération d’écran Pro XDR aux côtés du tout nouveau Mac Pro, et il s’attend à ce que l’écran offre une résolution allant jusqu’à 7 K. L’écran pourrait également être équipé d’un chipset Apple A, qui pourrait contribuer à améliorer la qualité de l’image, à fournir des fonctions de caméra, et à alimenter Center Stage et Siri.