Vous pouvez désormais collaborer à des e-mails directement dans Google Docs

Google n’a cessé d’améliorer Workspaces afin de maintenir l’avance qu’il a sur Office 365 de Microsoft. Les deux entreprises s’échangent des coups tout en essayant de gagner des parts de marché dans un environnement de travail qui évolue de plus en plus.

La société a détaillé ce changement dans un court article de blog . Pour commencer, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un espace vide dans un Google Docs et de taper « e-mail » ou de cliquer en haut de la page sur Insertion > Blocs de construction > Brouillon d’e-mail. Cette opération fait apparaître un tableau contenant des champs familiers de l’e-mail, tels que À, Cc, Bcc, Objet et Corps.

Google Docs est déjà l’un des outils de collaboration les plus populaires, et Google étend désormais ses capacités à la messagerie électronique. Collaborer sur des e-mails n’est probablement pas la première chose dont on pense avoir besoin, mais Google l’a quand même fait. En gros, Google Workspace vous permet désormais de travailler sur un e-mail avec d’autres personnes sans jamais quitter Google Docs .