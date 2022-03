Android et Chrome arrivent sur la grille de la Formule 1 cette année

La nouvelle saison de Formule 1 va bientôt démarrer, et Google a apparemment aussi décidé que la nouvelle saison de Formule 1 sera passionnante, car le géant de la technologie vient d’annoncer un accord pluriannuel avec l’une des équipes de F1 les plus performantes de la grille — McLaren.

Ce partenariat majeur permettra d’apposer le logo Android sur le capot moteur des deux voitures de Formule 1 McLaren MCL36, et d’apparaître également sur les tenues de l’équipe McLaren MX Extreme E Team à partir de 2022.

Une autre idée marketing plutôt cool est la peinture des jantes des nouvelles McLaren de Formule 1. Elles sont peintes de telle manière qu’à vitesse élevée, la voiture affiche les quatre couleurs du logo Chrome sur les roues ! En outre, les logos Android et Chrome trouveront également leur place sur les casques et les combinaisons de course des pilotes de Formule 1 McLaren, Lando Norris et Daniel Ricciardo.

« Nous sommes absolument ravis et fiers d’accueillir Google dans la famille McLaren Racing. Google est un leader mondial de la technologie et a été un innovateur révolutionnaire en connectant les gens dans le monde entier. En intégrant des plateformes telles qu’Android et Chrome dans nos opérations, notre équipe sera mieux soutenue pour se concentrer sur la performance. Nous nous réjouissons de ce partenariat passionnant qui s’étend de la Formule 1 à l’Extreme E », a déclaré Zack Brown, PDG de McLaren, dans un communiqué.

Tout n’est pas purement esthétique non plus — le communiqué de presse officiel indique également que « Tout au long de la saison, McLaren utilisera des appareils Android compatibles 5G et le navigateur Chrome dans toutes ses opérations pendant les séances d’entraînement, les qualifications et les courses ».

Un aspect esthétique mais pas que…

Les fans de McLaren doivent croiser les doigts pour que ce changement n’affecte pas les performances de course de manière négative (l’argent de Google serait un bon complément, car McLaren a manqué de gros sponsors ces deux dernières années). Il n’est pas clair quel type d’appareils Android 5G sera présent dans le garage McLaren et autour du paddock, mais on peut imaginer que les smartphones Pixel seront sous le feu des projecteurs.

Pendant ce temps, le marquage Google sera également visible sur la voiture de course McLaren MX Extreme E numéro 58, et sur les combinaisons de course des pilotes McLaren MX Extreme E Emma Gilmour et Tanner Foust. En outre, les couleurs de la nouvelle voiture McLaren MCL36 ressemblent à celles du Pixel 6 avec ses accents orange et noirs, ce serait donc une correspondance naturelle.