Instagram met en place un contrôle parental indispensable

Instagram a finalement déployé mercredi aux États-Unis ses contrôles parentaux tant attendus, qui avaient été annoncés en décembre 2021. Le responsable de la plateforme, Adam Mosseri, a écrit sur le blog officiel de Meta qu’il a introduit la « première série » d’outils de supervision qui permettent aux parents et aux tuteurs de superviser l’expérience et les habitudes de leurs adolescents sur Instagram, des comptes qu’ils suivent au temps qu’ils passent sur la plateforme.

Instagram a précédemment annoncé qu’il allait introduire des contrôles parentaux après des mois de critiques généralisées de la part des parents, des défenseurs de la vie privée des enfants et des législateurs.

Instagram for Kids a dû être mis en attente après que des recherches internes ont été divulguées au Wall Street Journal, suggérant qu’Instagram avait un effet néfaste sur la santé mentale des adolescents, en particulier des adolescentes, ce que Meta a contesté comme étant inexact. Quoi qu’il en soit, l’entreprise a fini par mettre au point une fonction qui incite les adolescents à faire une pause sur Instagram après avoir passé un certain temps à le faire défiler.

Les outils de supervision parentale introduits aux États-Unis, et qui seront disponibles dans d’autres pays dans les mois à venir, permettent aux parents et aux tuteurs de voir combien de temps leurs adolescents passent sur Instagram, de fixer des limites de temps, de recevoir des notifications lorsqu’ils signalent un autre utilisateur ou un message nuisible, et de voir et de recevoir des mises à jour sur les comptes qu’ils suivent et les comptes qui les suivent.



Selon Mosseri, les adolescents devront pour l’instant lancer la fonction de surveillance à partir de l’application Instagram sur les appareils mobiles. En juin, Instagram donnera aux parents et aux tuteurs la possibilité de lancer le processus de supervision sur les appareils mobiles et les ordinateurs, mais les adolescents devront toujours approuver la supervision parentale si elle est demandée.

Pas encore disponible en France

Instagram travaille sur des fonctionnalités qui permettraient aux parents de définir des heures spécifiques pendant lesquelles leurs adolescents peuvent utiliser Instagram et de permettre à plus d’un parent de superviser le compte de l’adolescent. Les fonctions de supervision peuvent être supprimées par les parents ou les adolescents à tout moment et elles se désactivent automatiquement lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans.

Instagram a également lancé un centre appelé Family Center, où les parents et les tuteurs peuvent accéder à des outils de supervision et à des ressources éducatives sur toutes les plateformes de Meta, notamment des articles de conseil, des tutoriels vidéo et des conseils sur la manière de parler aux adolescents des réseaux sociaux et des contenus préjudiciables qu’ils rencontrent.