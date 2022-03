La Google I/O revient les 11 et 12 mai et sera entièrement disponible en ligne

Cochez vos calendriers, la prochaine Google I/O sera célébrée les 11 et 12 mai, et tout le monde est invité. En effet, la Google I/O, la plus grande conférence annuelle des développeurs du géant de la technologie, reviendra en tant qu’événement en personne au Shoreline Amphitheatre à Mountain View, en Californie. Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet, en a fait l’annonce sur Twitter mercredi.

La conférence ne sera toutefois pas un événement entièrement en personne. L’événement se déroulera entièrement en ligne, la majeure partie étant diffusée en direct devant un public limité, un peu comme l’événement Peek Performance d’Apple la semaine dernière. Selon une déclaration de Google partagée avec Ina Fried, correspondante en chef d’Axios pour les questions technologiques, ce public limité « sera principalement composé de Googlers, ainsi que de quelques partenaires ».

L’inscription sera gratuite et commencera dans le courant du mois, selon une FAQ. Il n’y aura pas de billets, ce qui semble signifier que tous ceux qui veulent y assister pourront le faire. Vous pourrez le regarder sur io.google et depuis YouTube.

Discutez avec les Googlers, posez des questions sur les produits, engagez-vous auprès de la communauté des développeurs et élargissez vos connaissances techniques. Gagnez des badges de profil Google Developer et des cadeaux virtuels. Créez un avatar et cherchez des easter eggs. Essayez les nouveaux produits et fonctionnalités de Google dans un bac à sable.

We’ll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year’s #GoogleIO! Join us online May 11–12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi —Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

La Google I/O de 2022 sera diffusée en direct de la scène de l’amphithéâtre Shoreline le 11 mai, où nous verrons très probablement Sundar Pichai chargé d’annoncer les nouveautés. Nous aurons également droit à des tonnes de sessions préenregistrées parlant d’Android, de Chrome et d’autres sujets passionnants. L’expérience interactive I/O Adventure permettra également aux utilisateurs d’accéder au 2022 Learning Lab, qui proposera de nombreux ateliers, tutoriels et autres. Cependant, vous devrez vous inscrire pour accéder à ces fonctionnalités, qui comprennent également des groupes communautaires et le panneau personnalisé My I/O pour voir le contenu que vous avez sauvegardé, les badges que vous avez gagnés, etc.

Le lancement du Pixel 6a et de la Pixel Watch ?

Nous nous attendons à plusieurs annonces intéressantes, notamment une nouvelle version du système d’exploitation Android de Google. Cependant, nous sommes un peu plus intéressés par la possibilité de voir le lancement de la nouvelle Google Pixel Watch et du Pixel 6a, car les rumeurs suggèrent que Google pourrait dévoiler les deux appareils lors de son prochain événement.

Les précédentes rumeurs suggéraient que Google annoncerait la Pixel Watch le 26 mai, ce qui ne correspond pas aux dates du prochain événement de Google. Cependant, nous avons également reçu des informations de Max Jambor affirmant que ces appareils feront leurs débuts lors de la conférence annuelle I/O.

La Google I/O a été annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et est revenue en tant qu’événement en ligne en 2021. La société a fait un certain nombre de grandes annonces lors de l’événement de l’année dernière, y compris le début du design « Material You » d’Android 12, révélant des mises à jour de Google Workspace, et mentionnant que Wear OS de Google et Tizen de Samsung fusionneraient en une seule plateforme (maintenant connue sous le nom de Wear OS 3).