Le fichier CAO de l’iPhone 14 Pro révèle le design des deux trous de l’écran

Il semble que le design de l’iPhone 14 Pro soit sur le point d’être finalisé, car de nombreuses informations ont fuité au cours des dernières semaines. On s’attend à ce qu’Apple lance quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année : iPhone 14 de 6,1 pouces, iPhone 14 Max de 6,7 pouces, iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Nous avons vu que l’iPhone 14 Pro devrait se débarrasser de l’encoche en faveur d’une « découpe en forme de poinçon + pilule ». Nous avons également entendu dire que les modèles iPhone 14 Pro seront légèrement plus hauts que les modèles iPhone 14 standard. Maintenant, un rapport de 91 Mobiles prétend avoir divulgué des rendus CAO du prochain iPhone 14 Pro. Le fichier CAO de l’iPhone 14 Pro montre le poinçon et la découpe en forme de pilule et bien plus encore.

En de plus, les images révèlent beaucoup de choses sur le design de l’iPhone 14 Pro. Elles montrent que l’écouteur avant sera intégré dans le cadre supérieur de l’appareil. Sous la grille du haut-parleur de l’écouteur, il y aura deux découpes, comme prévu, l’une en forme de pilule et l’autre en forme de trou. Le rapport affirme que la découpe en forme de trou logera le projecteur de points, tandis que la découpe en forme de pilule logera les autres capteurs Face ID et la caméra frontale en façade. Les bords d’écran ont été réduits et semblent également parfaitement symétriques, ce qui donne à l’appareil un look épuré.

Il semble que l’arrière de l’appareil restera plutôt le même que celui de l’iPhone 13 Pro, avec de grands capteurs de caméra occupant la majeure partie de l’espace de la moitié supérieure. Jon Prosser a précédemment déclaré que la série d’iPhone 14 serait dotée d’un bouton de volume de forme ronde. Toutefois, le fichier CAO montre que la disposition et le design du bouton latéral resteront identiques à ceux des modèles de la précédente génération.

Parmi les autres éléments révélés par les rendus CAO figure le port Lightning en bas de l’appareil — pas d’USB-C pour le moment.

Des informations contradictoires

Le rapport ajoute que la taille de l’écran resterait la même que celle de l’iPhone 13 Pro (encore une fois en contradiction avec ce que 9to5Mac a mentionné). Le smartphone conserverait la technologie d’affichage OLED avec un taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz, ce qui semble assez précis.

Seules les variantes Pro devraient être alimentées par la puce A16 Bionic de nouvelle génération, qui sera probablement plus rapide et plus économe en énergie que l’A15 qui alimente la série d’iPhone 13, et les modèles standard et Max seront coincés avec le processeur de l’année dernière, qui est à des kilomètres devant les processeurs qui alimentent les meilleurs smartphones Android.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait également se vanter d’un capteur photo de 48 mégapixels, et il se pourrait que le capteur soit de plus grande taille, ce qui pourrait expliquer pourquoi le bloc de la caméra de l’iPhone 14 Pro est un peu plus épais. Peu de choses ont été dites sur le capteur, si ce n’est qu’il prendra en charge l’enregistrement de vidéos 8K, donc nous sommes surtout dans la spéculation ici.

La RAM de base sera apparemment portée à 6 Go et Apple travaillerait également sur la connectivité par satellite. Cette fonctionnalité pourrait permettre aux consommateurs d’envoyer des SMS par satellite lorsque la connectivité cellulaire n’est pas disponible.