Les expéditions de l’écran du Galaxy Z Flip 4 commencent dans moins de 2 semaines

Samsung devrait dévoiler la prochaine génération de smartphones pliables en août, aux côtés de la nouvelle Galaxy Watch 5. Bien que nous soyons encore à quelques mois d’une grande annonce, nous avons entendu de multiples rumeurs. Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung (et le Galaxy Z Fold 3, d’ailleurs) n’a cessé de faire tourner les têtes depuis sa sortie en août dernier. Et, il s’avère que Samsung a des projets encore plus ambitieux pour son successeur, le Galaxy Z Flip 4.

Bien que sa date de sortie soit fixée à la fin du mois d’août ou en septembre, une fuite révèle que les panneaux d’affichage du futur Galaxy Z Flip 4 entrent déjà en production, et sont tous prêts à commencer à être expédiés dès avril.

Samsung Display is expected to begin panel shipments for the Z Flip 4 next month, same timing as the Z Flip 3 last year. But panel shipments are expected to be much larger. Expecting 8.7M panels in 2022 for the Z Flip 4 vs. 5.1M for the Z Flip 3 in 2021. — Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022

L’informateur est Ross Young (@DSCCRoss), qui se targue de 25 ans d’expérience dans le secteur des écrans, et offre une assez bonne crédibilité. Outre le calendrier d’expédition des écrans, Ross Young a également fait part des attentes très élevées de Samsung en ce qui concerne la demande du marché pour son dernier appareil à retournement.

Alors que Samsung n’a commandé qu’un peu plus de 5 millions de panneaux d’affichage en 2021, cette année, la société a commandé une augmentation de 70 % sur ce chiffre, espérant une demande beaucoup plus élevée cette fois-ci. Autrement dit, les expéditions de panneaux devraient être beaucoup plus importantes cette année, et le Galaxy Z Flip 4 devrait avoir environ 8,7 millions de panneaux fabriqués en 2022.

En février, un rapport a affirmé que les expéditions annuelles de smartphones pliables pourraient atteindre 30 millions d’appareils en 2024, et à en juger par les expéditions d’écrans attendues pour cette seule année de la part de Samsung, les entreprises et les analystes pourraient être sur la bonne voie à mesure que les appareils deviennent plus abordables, plus robustes et encore meilleurs.

Un smartphone très attendu

Cette information nous donne de grands espoirs quant au matériel sur lequel Samsung travaille pour utiliser le Galaxy Z Flip 4 qui devrait susciter un tel intérêt. Et récemment, ces attentes positives n’ont été que renforcées par un certain nombre de fuites sur le futur smartphone, qui promettent un certain nombre de mises à niveau qui ont été découvertes jusqu’à présent.

Parmi ces améliorations, on trouve une fente intégrée de type Galaxy Note destinée à loger un stylo S Pen, qui serait inclus dans l’appareil plutôt que d’être un accessoire. Le smartphone devrait également intégrer la technologie durable Super UTG, ou Ultra Thin Glass, qui est censée résister à quelques coups avant de se briser.

Cependant, le Galaxy Z Flip 4 sera dépourvu de caméra sous l’écran, ce qui en déçoit plus d’un, même si, d’un autre côté, il pourrait être le premier smartphone à utiliser un capteur d’empreintes digitales double face sous l’écran, situé entre l’écran de couverture et l’écran principal.