Les livraisons de l’iPhone SE 2022 d’Apple pourraient atteindre 30 millions cette année

L’étude indique également que l’iPhone SE contribuera à peupler le marché d’un plus grand nombre d’appareils compatibles avec la 5G en dehors de la Chine, et que la plupart des gens l’achèteront en raison de son prix nettement inférieur, du design traditionnel de l’iPhone et du bouton d’accueil physique avec Touch ID, qui est toujours présent.

Le rapport affirme qu’Apple a suffisamment de composants pour environ 5 millions d’iPhone SE 2022 au cours du premier trimestre de cette année, mais il affirme que les expéditions de l’appareil plus abordable devraient être inférieures à celles du premier trimestre. Les expéditions devraient atteindre 11 millions d’appareils au deuxième trimestre, tandis qu’elles devraient rester analogues au troisième trimestre et diminuer au quatrième, qui correspond à l’annonce de la série d’iPhone 14.