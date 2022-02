Le marché des smartphones pliables pourrait devenir plus intéressant

Les smartphones pliables suscitent de plus en plus d’intérêt au fil du temps. Et c’est tout à fait logique, si l’on considère que ces appareils s’améliorent à chaque itération et que de plus en plus d’entreprises tentent également de s’emparer de ce segment en pleine croissance dans le monde des smartphones.

On pourrait également ajouter que les smartphones pliables vont commencer à devenir plus abordables, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Canalys suppose que le marché des smartphones pliables pourrait atteindre des chiffres d’expédition impressionnants dans les deux prochaines années.

Selon un rapport de Canalys, le marché des smartphones pliables pourrait connaître des expéditions annuelles allant jusqu’à 30 millions d’appareils en 2024. En d’autres termes, le segment des smartphones pliables pourrait connaître un taux de croissance annuel composé de 53 % entre l’année dernière et 2024.

Amber Liu, analyste de recherche chez Canalys, déclare : « Heureusement, l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement des smartphones pliables s’est développé rapidement au cours des dernières années, grâce à Samsung. S’il existe un nombre croissant de fournisseurs d’écrans pliables, de charnières et d’autres composants clés, les constructeurs d’appareils mettent également en avant des solutions d’ingénierie et des conceptions de produits innovantes pour une meilleure expérience utilisateur, tout en faisant constamment baisser les prix ».

Elle a également souligné que : « Les principaux constructeurs de smartphones se préparent à entrer en concurrence dans la catégorie des smartphones pliables, qui deviendront un élément essentiel de leurs stratégies haut de gamme et de leur image de marque. Nous pensons que cette année verra de nombreux lancements de nouveaux smartphones pliables, car les constructeurs continuent de réduire l’épaisseur, le poids et le prix, ce qui sera vital pour l’adoption par le marché de masse. Les principaux acteurs commenceront à faire jouer leurs muscles dans l’écosystème pour devancer leurs concurrents avec des expériences avancées et différenciées ».

La concurrence à Samsung arrive

Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que ce ne sont que des prédictions, et qu’il n’y a aucun moyen d’être sûr à 100 % de ce qui se passera à l’avenir. Il n’en reste pas moins que le marché des smartphones pliables a connu une croissance de 148 % par an en 2021, ce qui correspond à un total estimé de 8,9 millions d’appareils livrés.

En revanche, le marché des smartphones classiques a progressé de 7 % au cours de la même période. Les clients des smartphones s’orientent vers des smartphones à plus grand écran. En effet, un smartphone qui peut être le meilleur des deux mondes, un smartphone ordinaire et une tablette ajoute à la commodité. Les nouveaux appareils pliables de Samsung, le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4, devraient être lancés cette année. Les smartphones pliables de Huawei, OPPO et Motorola devraient également rejoindre le train en marche.