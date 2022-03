Honor a annoncé ses derniers appareils phares Magic 4 et Magic 4 Pro au MWC 2022, et il semble que la société pourrait avoir l’intention d’annoncer une version plus abordable très bientôt, appelée le Magic 4 Lite. Le Honor Magic 4 Lite a récemment fait l’objet d’une fuite, révélant certaines des spécifications et des images de rendu du prochain smartphone.

Les rendus et les spécifications ont été révélés par Appuals, et montrent un design familier. L’apparence du Magic 4 Lite semble être presque identique à la série standard de flagships Magic 4. À l’avant, il dispose d’un écran LCD de 6,81 pouces avec une résolution de 2 388 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La découpe en forme de trou logera une caméra frontale de 16 mégapixels à ouverture f/2,4.

L’appareil serait alimenté par un chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, et il prendra également en charge la connectivité 5G. Il aurait 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il disposera également d’un double emplacement SIM. Il y aura un capteur principal de 48 mégapixels à ouverture f/1.8 à l’arrière, un macro de 2 mégapixels f/2.4 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels f/2.4.

Le Honor Magic 4 Lite disposera d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, soit la même capacité que celle du Magic 4, mais elle ne supportera qu’une charge filaire rapide de 40W, contre 66 W sur le Magic 4 standard. Le smartphone ne prendra pas non plus en charge la recharge sans fil.

L’appareil aura également un certificat de résistance aux éclaboussures IPX2, et il aura un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, du Wi-Fi 6 (ax), une puce NFC, et il fonctionnera sous Magic UI 6 au-dessus d’Android 11.

Disponible à partir de 300 euros

Le Honor Magic 4 Lite sera apparemment disponible en noir, bleu et argent, et le modèle standard 6/128 Go sera vendu pour environ 300 €. Nous n’avons pas de détails sur la date à laquelle le Magic 4 Lite pourrait être dévoilé.

Lors de l’événement MWC 2022, Honor a également dévoilé les nouveaux écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro et la smartwatch Watch GS 3. Plus tôt dans la matinée, nous avons vu apparaître le Magic 4 Ultimate qui sera disponible en Chine dans le courant de l’année pour 8 000 CNY.