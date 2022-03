Mark Zuckerberg confirme que Instagram sera bientôt doté de NFT

Nous avons entendu la dernière fois en janvier que Meta explore une place de marché des jetons non fongibles (NFT) qu’elle pourrait lancer sur Facebook et Instagram. Il semble que les rumeurs soient vraies, et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a confirmé que les NFT seront disponibles sur Instagram « à court terme ».

Engadget rapporte que Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a récemment pris la parole lors de l’événement SXSW (South By Southwest), où il a confirmé que les nouveaux objets de collection numériques arriveraient bientôt sur Instagram. Mark Zuckerberg aurait déclaré : « Nous travaillons à apporter les NFT sur Instagram à court terme ».

Bien que le PDG n’ait pas offert de détails sur la façon dont les NFT pourraient apparaître et fonctionner sur la plateforme, on peut supposer que les créateurs et les artistes seront en mesure de montrer leur portfolio d’une manière analogue aux images. On ne sait pas encore comment tout cela fonctionnera, et si Instagram permettra aux créateurs de frapper de nouvelles NFT et de les vendre.

Zuckerberg a également déclaré : « Je ne suis pas prêt à annoncer exactement ce que cela va être aujourd’hui. Mais au cours des prochains mois, vous aurez la possibilité d’apporter certains de vos NFT et, avec un peu de chance, de créer des objets dans cet environnement ».

Lors de l’événement, Zuckerberg a également laissé entendre que les NFT pourraient jouer un rôle majeur dans l’avenir de la plateforme de Métaverse. « J’espère que les vêtements portés par votre avatar dans le Métaverse pourront être monnayés sous forme de NFT et que vous pourrez les emporter d’un endroit à l’autre », a-t-il déclaré. « Il y a tout un tas de choses techniques qui doivent être réglées avant que cela ne puisse se faire sans problème ».

L’avenir ?

Malgré l’annonce de Zuckerberg, il y a très peu d’informations sur la façon de monnayer un NFT sur Instagram — qu’il s’agisse d’utiliser un NFT comme profil ou de vendre une publication comme telle. Les nouvelles ne sont pas trop surprenantes, étant donné que ce n’est pas la première fois que nous voyons le géant des réseaux sociaux parler d’explorer des moyens de mettre en œuvre des NFT dans ses plateformes, et nous allons probablement entendre et voir plus à l’avenir.

Instagram n’est pas la première plateforme de médias sociaux à intégrer les NFT, puisque Twitter a lancé une fonction permettant d’utiliser un NFT comme photo de profil. Toute personne qui voudrait attester de la propriété du fichier.