Outlook, Teams et PowerPoint s’adaptent pour le travail hybride avec des mises à jour

Microsoft a été l’une des premières sociétés à avertir les autres entreprises que la pandémie allait changer à jamais les habitudes de travail. Deux ans plus tard, Microsoft a adopté le télétravail à la fois dans ses produits et dans la pratique en ce qui concerne la manière et le lieu où ses employés effectuent leur travail. Aujourd’hui, Microsoft annonce des modifications de Teams, Outlook, PowerPoint et même du matériel Surface pour améliorer les réalités hybrides du travail à distance et du travail au bureau.

Alors que de plus en plus d’entreprises retournent dans leurs bureaux et envisagent un mélange de télétravail et de travail au bureau, Microsoft met à jour Outlook pour qu’il soit plus facile de voir si des collègues prévoient d’assister à des réunions en personne ou non. Une nouvelle fonction RSVP d’Outlook apparaîtra en avant-première publique dans la version Web d’Outlook au 2e trimestre et permettra aux participants aux réunions de choisir s’ils se joignent virtuellement ou en personne.

Une fois que les gens sont dans une réunion Teams, il y a une variété d’améliorations qui arrivent pour mieux accueillir les participants à distance. Une nouvelle disposition Front Row est lancée dans Teams aujourd’hui, qui déplace la galerie vidéo au bas de l’écran afin que les personnes présentes dans les salles de réunion puissent voir leurs collègues distants face à face. Microsoft promet cette nouvelle disposition depuis près d’un an, et elle a joué un rôle important dans la vision de l’entreprise pour l’avenir des réunions.

De même, Microsoft met à jour l’expérience de l’appareil compagnon pour Teams Rooms afin que les participants en personne puissent rejoindre les réunions avec leur propre appareil et être invités à activer leur vidéo afin que les participants distants puissent les voir plus facilement dans une salle de réunion.

Les composants Loop constituent un autre élément important de la vision de Microsoft pour l’avenir du travail. Les composants Loop de Microsoft sont des blocs de contenu collaboratif Office qui peuvent vivre indépendamment et être copiés, collés et partagés avec d’autres. Imaginez que vous prenez des notes lors d’une réunion Teams, puis que vous les copiez dans un e-mail, mais que ces notes continuent d’être mises à jour à mesure que d’autres personnes les modifient dans les e-mails et dans Teams.

Les composants Loop au cœur de l’expérience

Il s’agit d’un puissant concept, connu auparavant sous le nom de Fluid, que Microsoft promet depuis quelques années maintenant. Après être apparus dans Teams en janvier, les composants de Loop font maintenant leur chemin vers le courrier Outlook, reliant ainsi les principaux outils de communication de Microsoft.

L’approche de Microsoft en matière de travail hybride ne serait pas complète sans quelques améliorations apportées à PowerPoint. Les nouvelles fonctions Cameo et de studio d’enregistrement de PowerPoint sont désormais combinées. La fonction Cameo vous permet d’intégrer une caméra Teams à votre diaporama de présentation, et la fonction Studio d’enregistrement vous permet de vous enregistrer en train de parler sur n’importe quelle diapositive. Elles sont toutes deux conçues pour améliorer l’expérience de réunion des collègues à distance, et la combinaison sera disponible au deuxième trimestre.

Au deuxième trimestre, des améliorations seront également apportées à Microsoft Whiteboard dans Teams. Si vous n’avez jamais utilisé Whiteboard, il s’agit essentiellement d’une toile blanche pour le brainstorming, mais il peut être difficile d’envisager comment représenter visuellement vos idées. Microsoft a ajouté plus de 50 modèles pour vous permettre de noter plus rapidement vos idées, ainsi que de nouvelles réactions contextuelles pour un retour d’information instantané de vos collègues.

Un vrai recul

Toutes ces modifications de produit sont influencées par les données de recherche de Microsoft provenant de plus de 30 000 personnes travaillant dans des entreprises du monde entier. Les dernières données de l’indice des tendances du travail de Microsoft donnent un aperçu de l’opinion des employés sur le travail hybride.

Microsoft se prépare maintenant à nous montrer comment elle va façonner Windows pour le travail hybride. Elle organise un événement le 5 avril qui mettra l’accent sur les nouvelles améliorations de la productivité et de la sécurité de Windows 11 qui reflètent la nouvelle réalité du travail au bureau et à distance à laquelle beaucoup sont désormais confrontés.