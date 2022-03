OnePlus prépare un smartphone doté du Dimensity 8100 et une charge de 150 W

Selon la rumeur, l’appareil OnePlus sera doté d’un écran OLED de 6,47 pouces d’une résolution full HD+ avec un trou dans l’écran en haut, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil sera équipé du SoC Dimensity 8100 de MediaTek, qui comprendra quatre cœurs Cortex-A78, de la RAM LPDDR5 et un système de stockage UFS 3.1.

Si cela se produit, OnePlus deviendra une partie de la tendance de « vitesse de charge plus rapide » pour s’attaquer à Xiaomi et même à Realme. Cela vient après que la société ait récemment lancé la charge rapide 80 W sur le OnePlus 10 Pro.