L’iPhone 14 et le Galaxy Z Fold 4 auront en commun une nouvelle technologie Samsung

Samsung se prépare à lancer deux innovations en matière d’écran OLED pour ses produits et ceux d’Apple, et la première sera disponible dans les appareils de détail dès cette année. Actuellement, l’écran du Galaxy S22 Ultra utilise l’ancienne génération de matériau OLED M11 qui se trouve dans l’écran du S21 Ultra.

Cependant, son potentiel de luminosité a été exploité au maximum par Samsung pour atteindre ces spécifications d’écran S22 Ultra très élevées, comme une luminosité maximale record de 1 750 nits, tandis que son contrôleur permet la dynamique de fréquence de rafraîchissement la plus granulaire de 1 à 120 Hz pour la première fois sur un smartphone Samsung.

Il semble que la dernière génération de matériau d’affichage OLED M12 de Samsung soit conservée pour les smartphones qui arriveront dans la seconde moitié de l’année. The Elec rapporte que les smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 devraient être les premiers smartphones Samsung qui auront des écrans OLED M12, tandis que la série d’iPhone 14 sera une première pour Apple à adopter cette technologie.

Attendez, quoi ? Oui, l’iPhone 14 (très probablement ses modèles Pro) disposera d’une génération d’écran Samsung OLED plus récente que le Galaxy S22 Ultra, le fleuron de Samsung. Nous ne savons toujours pas si les améliorations générationnelles du matériel M12 seront comparées à celles du M11 dans le S22 Ultra, donc les fans de Samsung qui ont acheté le modèle Ultra ne devraient pas s’énerver prématurément.

L’autre innovation OLED sur laquelle Samsung s’efforcera de travailler dans un avenir proche est le développement de panneaux à double couche, comme ceux que LG utilise actuellement pour l’intégration dans les véhicules électriques et autres. La méthode à double couche permet aux écrans OLED de durer beaucoup plus longtemps sans dégradation visuelle, surtout en ce qui concerne les fragiles diodes organiques bleues. C’est important pour les voitures qui peuvent être en service pendant une décennie ou plus, mais aussi pour les appareils électroniques dont la durée de vie est plus longue que celle des smartphones, comme les ordinateurs portables ou les tablettes.

Samsung peut se faire dépasser par LG

Samsung était censé mettre au point un écran OLED de 10,86 pouces destiné à être utilisé dans un iPad l’année prochaine, mais Apple n’a pas apprécié les résultats obtenus avec le panneau OLED à simple couche proposé par Samsung, si bien que ce partenariat a échoué. LG, en revanche, qui a déjà maîtrisé la méthode OLED à double couche, devrait fournir de tels écrans pour un iPad OLED de 12,9 pouces et un autre de 11 pouces dont la sortie est prévue en 2024.

Apple aurait également l’intention de passer à l’OLED pour ses gammes d’écrans Mac et iMac, et pas seulement pour les iPad, qui ont un cycle de vie plus long que l’iPhone classique. C’est ce qui a peut-être incité Samsung à accélérer le développement de ses propres écrans OLED à double couche — la série T — appelée ainsi pour évoquer le mot tandem lorsqu’il s’agit des deux couches OLED fonctionnant en parallèle. En d’autres termes, Samsung pressent le danger d’être dépassé par LG en tant que principal fournisseur d’écrans OLED d’Apple pour tout ce qui ne concerne pas les iPhone, et réagit en conséquence.

Samsung et LG travaillent actuellement sur des écrans OLED à double couche de taille moyenne pour les futures tablettes et ordinateurs portables, indique le rapport. Cependant, Samsung sortira probablement des écrans OLED à double couche de la série T dans ses propres familles de tablettes et d’ordinateurs portables Tab S et Galaxy Book, environ un an avant qu’Apple n’utilise ces panneaux.