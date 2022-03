Les spécifications du Realme GT Neo 3 ont été divulguées

Realme a récemment confirmé qu’il lancera le successeur du GT Neo 2, le Realme GT Neo 3, avec le dernier chipset Dimensity 8100 de MediaTek et un support de la charge rapide de 150 W fraîchement annoncée. Le smartphone est confirmé pour arriver dans la seconde moitié de 2022, mais avant cela, une fuite avec la fiche technique du GT Neo 3 est apparue en ligne.

Il est révélé que le Realme GT Neo 3 est susceptible d’être livré avec un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+. L’écran, un peu comme celui du GT Neo 2, prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une profondeur de couleur de 10 bits et HDR10+.

realme GT Neo 3 •6.7″ Full HD+ OLED panel

•10-bit, HDR 10+, 120Hz refresh rate

•Mediatek Dimensity 8100 SoC

•Rear Cam- 50MP (Sony IMX766) (OIS) + 8MP (UW) + 2MP (Tele Macro)

•Front Cam- 16MP

•4,500mAh battery

•150W UltraDart fast charging Launch in April — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 2, 2022

Le nombre de capteurs photo à l’arrière sera de trois, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et un support OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra télémacro de 2 mégapixels. Le capteur principal est également vu sur des appareils comme le Realme GT 2, le OPPO Find X5, et plus encore.

Vous pouvez vous attendre à trouver une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Une batterie d’une capacité de 4 500 mAh est également attendue pour alimenter l’appareil. De plus, il est confirmé qu’il prend en charge la technologie de charge rapide UltraDart de 150 W, que Realme a présentée cette semaine au MWC 2022. Cette technologie peut charger 50 % de la batterie en seulement 5 minutes et elle est également livrée avec l’algorithme « Ultra Heat Management » pour traiter les problèmes de chaleur et d’étranglement.

Un smartphone de milieu de gamme premium

On peut s’attendre à ce que le Realme GT Neo 3 fonctionne avec la surcouche Realme UI 3.0 basée sur Android 12, qu’il prenne en charge la 5G et qu’il se situe dans une fourchette de prix de milieu de gamme premium. Cependant, de tels détails sont encore inconnus. De plus, nous ne savons pas non plus si le smartphone reprendra le design de son prédécesseur ou s’il en portera un nouveau.

Realme devrait publier plus d’informations sur le GT Neo 3 dans les prochains jours. Dans des nouvelles connexes, Realme a récemment officialisé la série GT 2 sur les marchés mondiaux.