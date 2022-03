Twitter aide les influenceurs et les créateurs à surveiller leurs statistiques avec un tableau de bord

Twitter lance le nouveau tableau de bord des créateurs (Creator Dashboard) qui aidera les influenceurs et les créateurs de contenu à surveiller leurs statistiques et leur croissance, en s’attachant à leur donner un aperçu de leur trafic et plus encore.

Le nouvel outil serait accessible à ceux qui utilisent la plateforme pour partager leur influence et recevoir une monétisation de la part de l’entreprise et de ses utilisateurs.

Twitter a lancé son Creator Dashboard plus tôt dans la semaine, et a déclaré qu’il apporte une plateforme pour les influenceurs afin de vérifier leurs statistiques et leurs gains pour suivre leur croissance. Le nouvel outil aidera les utilisateurs à accéder aux comptes qui leur donneront une idée de leurs performances en ligne, en se concentrant sur leurs nombreux engagements qui ont reçu une monétisation de la part de l’entreprise.

La fonction est disponible sur la plateforme iOS dès maintenant, et l’objectif est de tester les fonctionnalités avant de les déployer sur d’autres plateformes comme Android et le Web. Elle inclura les statistiques qui se concentrent sur la plateforme d’abonnement exclusive de l’entreprise, lancée plus tôt cette année, et c’est le service Twitter Blue qui est centré sur l’expérience.

Le tableau de bord des créateurs de Twitter surveillera les gains et la croissance du profil de l’influenceur et donnera aux utilisateurs des informations sur leur parcours depuis l’outil de médias sociaux. Il permet d’examiner les différentes sources de monétisation qui rapportent au créateur un certain pourcentage lorsque les fans et les utilisateurs interagissent avec leur contenu.

introducing the Creator Dashboard 🤩 a new way to help you view your earnings & track your Super Follow subscriptions over time

for now, we’re testing with some creators on iOS—can’t wait to hear what you think! pic.twitter.com/nOvxUbSpSY

— Super Follows (@SuperFollows) March 8, 2022