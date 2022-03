Google détaille sa dernière grande mise à jour des fonctionnalités d’Android

Les utilisateurs d’Android vont recevoir de nouvelles fonctionnalités de la part de Google elle-même, le géant technologique cherchant à introduire une série de mises à jour et de fonctionnalités visant à améliorer les détails les plus fins de notre vie quotidienne.

La fonction de flou des portraits de Google Photos sur Android sera bientôt capable de flouter les arrière-plans d’un plus grand nombre de photos, y compris les photos d’animaux domestiques, de nourriture et — ma préférée — de plantes. Il s’agit de l’une des nombreuses mises à jour apportées aux applications et services de Google sur Android, qui comprennent également des ajustements à Google TV, un nouveau widget de temps d’écran et un déploiement plus large d’une fonctionnalité Gboard qui aide à améliorer votre grammaire.

Google Photos permettait jusqu’à présent de flouter l’arrière-plan des photos de personnes. Mais avec cette mise à jour, les propriétaires de Pixel et les abonnés à Google One pourront l’utiliser sur davantage de sujets. Le flou de portrait peut également être appliqué à des photos existantes en tant qu’effet de post-traitement.

La fonction de correction grammaticale du clavier Gboard voit également un déploiement plus large après avoir été précédemment exclusive aux smartphones Pixel. Google précise que cette fonctionnalité fonctionne sur l’appareil et s’ajoute à l’actuelle fonctionnalité de correction orthographique. Gboard est également mis à jour avec 2 000 emojis supplémentaires, qui combinent deux emojis existants dans des autocollants qui peuvent être postés sur une variété d’applications de messagerie et de services en ligne.

L’application d’accessibilité Transcription instantanée, qui est conçue pour offrir une transcription rapide et pratique de la parole en texte pour les malentendants, est mise à jour pour fonctionner hors ligne.

Selon Google, cela devrait être utile pour les conversations qui se déroulent dans des endroits où l’obtention d’une connexion Internet fiable peut poser problème, comme dans les métros et les avions. Transcription instantanée est disponible sur tous les smartphones Android et est préinstallé sur les smartphones Pixel et Samsung.

Une foule de mises à jour

Il y a une foule de mises à jour plus petites à venir aussi. Google Assistant reçoit des fonctionnalités de stationnement qui vous permettront de payer, de vérifier votre statut de stationnement et de prolonger votre temps de stationnement en utilisant simplement votre voix. Cette fonctionnalité, qui s’intègre à ParkMobile, est disponible dans plus de 400 villes américaines. Pendant ce temps, la fonction de partage à proximité d’Android est mise à jour pour permettre le partage de fichiers avec plusieurs personnes à la fois, et Google TV reçoit un nouvel onglet « Faits marquants », qui est conçu pour offrir un flux d’actualités et de critiques de divertissement basé sur les films et les émissions que vous suivez. Enfin, un nouveau widget de temps d’utilisation de l’écran, disponible sur Android, permet de voir en un coup d’œil les applications sur lesquelles vous passez votre temps au cours de la journée.

Google n’a pas fourni de dates de sortie exactes pour ces fonctionnalités. Mais, on peut supposer qu’elles seront disponibles dans les semaines à venir.