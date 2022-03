La première image officielle du Samsung Galaxy A73 vient d’être divulguée

by

by

Malgré l’abondance de fonctionnalités haut de gamme qu’offrent les smartphones phares de Samsung tels que la série Galaxy S22, la série Galaxy A (relativement) abordable est la série de smartphones la plus vendue de Samsung. En 2022, Samsung a déjà dévoilé les Galaxy A13 et A23 et est maintenant prête à étendre la quatrième génération de la série Galaxy A avec davantage de smartphones de milieu de gamme.

En effet, Samsung devrait lancer une poignée de smartphones de milieu de gamme de la série Galaxy A dans les deux prochaines semaines. Le nom de l’un de ces appareils, le Galaxy A73, est apparu dans l’actualité à la fin de l’année dernière, accompagné de quelques rendus montrant le smartphone sous tous les angles.

Aujourd’hui, nous avons ce qui semble être une image officielle du Galaxy A73. Publiée par 91Mobiles, l’image montre un appareil presque sans bords, un design qui correspond à ce que nous avons vu dans les précédentes photos du Galaxy A73.

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy A73 est susceptible d’être positionné dans la catégorie supérieure de la série Galaxy A. Pour commencer, le smartphone est censé être un modèle de luxe. Pour commencer, le smartphone serait équipé d’un processeur Snapdragon 778G de Qualcomm de milieu de gamme, ce qui lui permettra d’offrir aux utilisateurs une connectivité 5G. En outre, le smartphone serait doté d’une mémoire vive de 6 ou 8 Go, ainsi que d’un stockage interne de 256 Go et d’une batterie massive de 5 000 avec un support de la charge rapide de 25 W.

Ce que nous voyons dans l’image de presse qui a fuité est un énorme écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous avons également appris que le lecteur d’empreintes digitales est positionné sous l’écran.

Focus sur la caméra

L’un des principaux arguments de vente du smartphone pourrait être l’impressionnante caméra principale de 108 mégapixels, qui est complétée par des caméras ultra-large de 12 mégapixels, macro de 5 mégapixels et de profondeur de 5 mégapixels. Parmi les autres points forts du smartphone, qui doivent encore être confirmés par Samsung, figurent le NFC (Near Field Communication), l’USB Type-C, les haut-parleurs stéréo et la norme IP67.

Si l’on peut supposer que le Galaxy A73 sera lancé en Europe, on ne connait pas encore son prix sur le marché. La date exacte de sortie du Galaxy A73 n’a pas encore été révélée, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit retardée par rapport à celle de l’année dernière, à savoir un lancement en mars, étant donné le retard d’un mois dans le lancement de la série phare Galaxy S par rapport à l’année précédente.