DeepL lance Write Pro : Un nouvel assistant IA pour améliorer l’écriture professionnelle

DeepL, qui rivalise avec les géants de la traduction automatique tels que Google Traduction et Microsoft Translator, a lancé un assistant d’écriture IA conçu pour les entreprises. Il est conçu pour aider les rédacteurs professionnels à créer des textes avec précision et sécurité, qu’il s’agisse de communications internes ou externes, de contrats, et plus encore.

Baptisé DeepL Write Pro, ce produit agit comme un assistant créatif à utiliser pendant le processus de rédaction. Il fournit des suggestions sur le choix des mots, la formulation, le style et le ton, dans le but d’améliorer le texte tout en préservant la voix du rédacteur.

Actuellement disponible en anglais et en allemand, l’outil propose des options de personnalisation pour le style (professionnel, académique ou décontracté) et le ton (amical, diplomatique ou enthousiaste). Son champ d’application couvre de nombreux types de communication d’entreprise, allant des messages internes aux contrats.

Selon DeepL, l’assistant de rédaction peut peaufiner des textes professionnels, quel que soit le niveau de compétence linguistique du rédacteur. L’outil dispose également de plusieurs fonctions de sécurité, notamment le chiffrement TLS et la suppression de texte.

Notamment, Write Pro est le premier produit alimenté par les propres Large Language Model (LLM) de DeepL. La startup a formé ses LLM à partir de zéro, en partie grâce à son supercalculateur Mercury, qu’elle a déployé l’année dernière. Contrairement aux autres IA génératives qui fournissent des textes préfabriqués, ou aux correcteurs grammaticaux traditionnels, DeepL Write Pro assiste activement les rédacteurs dans leur processus créatif.

DeepL, un service très puissant

Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL, souligne l’importance des mots dans le marché global et affirme que DeepL Write Pro représente l’aboutissement de nombreuses années de recherche et d’innovation, offrant une solution tout-en-un pour les entreprises souhaitant améliorer leur communication.

Fondée en 2017, DeepL propose des services de traduction IA gratuits et premium, avec un accent particulier sur les produits B2B, pour lesquels la startup constate la plus forte demande. Elle couvre désormais plus de 30 langues et compte 100 000 utilisateurs professionnels.

En somme, que ce soit pour une petite entreprise ou une multinationale, DeepL propose des solutions d’IA linguistique qui non seulement surpassent la concurrence, mais garantissent également une protection maximale des données, permettant aux entreprises de se développer à l’international en toute confiance.