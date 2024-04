La Viper V3 Pro de Razer redéfinit les standards des souris Esport

Razer vient d’annoncer une mise à jour significative pour sa gamme de souris dédiée aux esports avec le lancement du modèle Viper V3 Pro.

Ce nouveau périphérique intègre d’emblée la fonctionnalité HyperPolling, grâce à un dongle sans fil inclus, capable de suivre les mouvements à une fréquence impressionnante de 8 000 Hz, une amélioration notable comparée à la Viper V2 Pro qui nécessitait l’achat supplémentaire de ce dongle.

La Viper V3 Pro, vendue au prix de 179,99 euros, se distingue non seulement par cette fonctionnalité intégrée mais aussi par sa légèreté accrue. Avec seulement 54 grammes, elle se positionne comme l’une des souris sans fil les plus légères sur le marché. Elle est équipée d’un capteur optique de deuxième génération « Focus Pro » à 35 000 DPI ajustable par incréments d’un DPI, des patins plus grands pour une meilleure glisse, une molette de défilement améliorée tant au toucher qu’à la fiabilité du clic, et divers ajustements ergonomiques visant à optimiser le confort et la performance.

En outre, la Viper V3 Pro propose jusqu’à 78 heures d’autonomie avec un taux de rafraîchissement de 4 000 Hz et presque le double à 2 000 Hz, bien que l’autonomie à 8 000 Hz reste inchangée. Razer a également intégré une fonctionnalité de « Sensitivity Matcher » dans son application, permettant aux utilisateurs de synchroniser facilement les paramètres DPI de leur ancienne souris avec le nouveau modèle.

Une Viper V3 Pro pour les pros mais pas que

Cette souris est dotée des mêmes interrupteurs optiques de troisième génération que le précédent modèle, promettant une durée de vie jusqu’à 90 millions de clics. Enfin, Razer a modifié la finition de la souris, optant pour un toucher lisse plutôt que la texture coquille d’œuf des modèles antérieurs, tout en rassurant les utilisateurs sur l’absence de caoutchouc susceptible de devenir collant avec le temps.

Disponible dès aujourd’hui en noir et en blanc (ce dernier pesant un gramme de plus), la Viper V3 Pro de Razer semble prêt à satisfaire les besoins des pros de l’esport ainsi que des amateurs recherchant performance et confort.