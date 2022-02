Twitter pourrait lancer une fonctionnalité qui vous permettrait d’écrire des articles sur la plateforme

Twitter aurait l’intention de lancer une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’écrire des articles complets sur la plateforme. La fonctionnalité, appelée Articles, permettra aux gens de composer des contenus longs bien au-delà de la limite habituelle de 280 caractères, écrit CNET. Cette information provient de Jane Manchun Wong qui a également publié une capture d’écran de la fonctionnalité.

En dehors de la présumée capture d’écran, rien d’autre n’a été partagé au sujet de cette fonctionnalité. Cependant, certaines réponses au tweet de Wong pourraient donner des indices sur l’évolution de la fonctionnalité dans un proche avenir.

Parmi les réponses au tweet, on trouve celle d’un utilisateur qui dit espérer que cette fonctionnalité ne sera pas réservée aux abonnés de Twitter Blue. D’autres utilisateurs semblent également très enthousiastes à ce sujet.

Pour ceux qui l’ignorent, Twitter Blue est le tout premier service d’abonnement de la plateforme de réseaux sociaux. Lancé l’année dernière, il a été conçu pour permettre aux abonnés de modifier n’importe quel tweet publié (ce qui est impossible à faire sur Twitter classique), de télécharger des vidéos plus longues (jusqu’à 10 minutes) et d’épingler des conversations dans vos DM, rapporte CNET.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022

Les utilisateurs peuvent se procurer ces fonctionnalités pour 2,99 dollars — une fonctionnalité pas encore disponible en France. La société promet également de nouvelles fonctionnalités dans les futures mises à jour, mais ce sera un sujet pour une autre fois.

Un changement radical

Néanmoins, le fait qu’une plateforme de réseaux sociaux connue pour ses messages courts permette désormais la publication d’articles complets constitue un changement radical. Mais peut-être que ce n’est pas tout à fait inattendu pour l’entreprise, étant donné ce qu’elle a fait au début de l’année dernière. En janvier 2021, PCMag a fait état de l’acquisition par Twitter de Revue, une plateforme de lettres d’information, apparemment dans le but « d’aider les organisations et les écrivains à accroître leur lectorat plus rapidement et à une échelle beaucoup plus grande que partout ailleurs ».

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations concrètes sur les « articles », mais une chose est sûre : Twitter a beaucoup changé ses plans ces derniers temps. L’annonce de leur propre service d’abonnement n’est qu’une partie de leurs plans. L’un des plus grands changements (et l’une des plus grandes tendances) à surveiller sur Twitter cette année, c’est son apparente transition vers un site d’actualités sur les réseaux sociaux.

Selon un rapport de Finances Online, la plateforme resterait un site d’information dominant en 2022, étant donné que la majorité de ses utilisateurs (68 %) sont des adultes.

Une réelle tendance

Ces adultes, selon le rapport, semblent préférer naviguer sur la plateforme de médias sociaux plutôt que sur d’autres sites d’information. Bien que Twitter soit encore à la traîne par rapport à des concurrents beaucoup plus importants comme YouTube ou Facebook, il est toujours dans la course.

Permettre aux gens de publier du contenu long comme des articles s’inscrit parfaitement dans cette tendance. De plus, il pourrait y avoir suffisamment de confiance pour que Twitter Blue élimine presque tous ceux qui pourraient chercher à publier des fake news sur le réseau, principalement parce qu’ils devront payer pour ce privilège — si toutefois la fonction Articles est réservée aux abonnés de Blue.