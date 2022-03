Instagram ajoute de nouvelles options d’identification pour créditer les créateurs

Instagram a introduit de nouvelles options d’identification qui peuvent afficher plus de détails sur une personne pour aider à créditer les collaborateurs. Les balises améliorées indiqueront les rôles des collaborateurs — comme les photographes, les artistes, les écrivains et autres — qui travaillent sur le contenu, mais ne sont pas toujours immédiatement visibles, à moins d’être mentionnés par le créateur d’une publication.

Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors que plusieurs entreprises de réseaux sociaux ont fait des concessions supplémentaires aux créateurs, qui suscitent l’engagement sur leurs plateformes respectives. Instagram a aussi récemment lancé des publicités superposées pour les Reels et a commencé à tester des abonnements payants pour les créateurs, tandis que Twitch essaie aussi de faire payer les créateurs de manière plus régulière. Et bien sûr, YouTube n’est pas en reste, mais il offre autant de possibilités de monétiser le contenu que possible pour rester dans les bonnes grâces des stars virales.

En annonçant les nouvelles options d’identification, l’entreprise a reconnu que de nombreux collaborateurs travaillent à la création du contenu que les utilisateurs voient sur l’application.

« Pour de nombreux créateurs noirs et sous-représentés, le crédit est une porte d’entrée pour construire une carrière durable en tant que créateur, tout en luttant contre l’appropriation culturelle et en veillant à ce que le monde sache qui est le moteur de la culture », explique Instagram dans son annonce.

Instagram suggère que cette fonctionnalité sera utilisée pour mettre en avant les créateurs qui passent parfois inaperçus ou non reconnus, comme les maquilleurs ou les auteurs-compositeurs.

Une fonctionnalité qui sera utile

Les tags améliorés sont une façon plus officielle d’afficher ce que certains créateurs ont déjà pris l’habitude de faire. Les utilisateurs d’Instagram ont trouvé plusieurs méthodes DIY pour créditer les personnes impliquées dans la création de contenu. Certains utilisateurs précisent les rôles dans la légende des publications et y taguent les collaborateurs, tandis que d’autres ont tagué une flopée de comptes directement sur la photo ou la vidéo postée.

Pour utiliser les nouveaux tags améliorés, vous devez cliquer sur « Identifier des personnes » lorsque vous créez une publication. À partir de là, vous devrez appuyer sur « Ajouter une identification », puis rechercher et sélectionner vos contributeurs. Vous pouvez ensuite sélectionner « Afficher la catégorie du profil » pour afficher la catégorie du créateur, comme « styliste » ou « photographe ».