L’iPad Air 5 pourrait être équipé de la puce Apple M1

Le prochain événement « Peek Performance » d’Apple aura lieu ce soir à 19 heures, heure française, et nous attendons des tonnes de nouveaux appareils étonnants. Les rumeurs suggèrent que nous aurons un nouvel iPhone SE, de nouveaux modèles Mac, et un nouvel iPad Air. Cependant, ce dernier appareil pourrait arriver avec une grosse puissance sous le capot, car les gars de 9to5Mac affirment que l’iPad Air 5 sera équipé de la puce M1 d’Apple sous le capot.

Nous sommes à quelques heures du prochain événement Peek Performance d’Apple, ce qui signifie que tout le monde parle de Cupertino et des nouveaux appareils que nous pourrions voir. L’une de ces rumeurs suggère que nous pourrions obtenir un nouvel iPad Air, et il semble que ce nouveau modèle pourrait être tout aussi puissant que les modèles iPad Pro de l’année dernière.

Les précédentes rumeurs suggéraient que le nouvel iPad Air 5 serait doté d’une puce Apple A15 Bionic, qui est le même processeur que l’on retrouve dans la gamme iPhone 13 et dans le plus petit iPad du marché. Cependant, les dernières rumeurs affirment qu’Apple veut faire de l’iPad Air un appareil plus puissant, capable de fournir des performances similaires à celles d’un Mac.

D’après les informations vues par 9to5Mac, l’iPad Air 5 (nom de code J408) aura la même puce M1 qu’Apple utilise dans les modèles 2021 de l’iPad Pro et aussi dans la première génération des Mac Apple Silicon, qui comprend l’iMac 24 pouces et le MacBook Air 2020 – 9to5Mac

Les puces M1 sont les puces Silicon haut de gamme d’Apple, et son développement basé sur l’architecture ARM lui apporte un processus qui unifie toutes les fonctions de l’ordinateur ensemble. Elle peut se loger dans de petits espaces, d’où sa disponibilité dans le MacBook Air et l’iPad Pro. Son arrivée sur l’iPad Air lui apportera la portabilité et la puissance que les gens exigent des tablettes pour leurs besoins professionnels et à la maison.

Un iPad Air 5 deux fois plus rapide que son prédécesseur

Si ces informations sont exactes, nous pourrions avoir un nouvel iPad Air qui serait plus de deux fois plus rapide que son prédécesseur. En effet, la puce M1 est 50 % plus rapide que la puce A15 Bionic d’Apple et 70 % plus puissante que la puce A14 présente dans la version actuelle de l’iPad Air d’Apple. En outre, le nouvel iPad Air devrait également disposer de 8 Go de RAM sous le capot, car la puce M1 dispose de cette quantité de RAM dans sa configuration la plus basse.

Toutefois, ces changements ne feraient pas de l’iPad Air un concurrent pour les modèles haut de gamme de l’iPad Pro, car il ne bénéficierait pas de l’écran ProMotion d’Apple, ce qui signifie que nous n’aurons pas non plus la technologie XDR. Quoi qu’il en soit, nous nous attendons toujours à avoir une meilleure caméra avec Center Stage et d’autres caractéristiques, mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de voir si cette information est exacte ou non.