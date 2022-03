Il ne faut pas s’attendre à un flagship de Nokia de si tôt

HMD Global, qui a acquis la licence de la marque Nokia en 2016, jure d’abandonner les flagships dans un avenir plus ou moins lointain. Nokia a annoncé le Nokia 9 Pureview en 2019, et bien qu’il ait des spécifications phares, il n’était pas impressionnant, et il ne se démarquait pas assez de la concurrence. Le marché des smartphones est très compétitif, et s’il est difficile de faire quelque chose de nouveau, la marque Nokia a une histoire riche des meilleurs smartphones.

Dans un récent entretien, le responsable du marketing produit chez HMD, Adam Ferguson, a affirmé qu’il était peu probable que Nokia revienne avec un smartphone phare.

Android Authority a eu une discussion avec Adam Ferguson, chef du marketing produit chez HMD Global, qui a déclaré que « faire un téléphone à 800 dollars n’a pas de sens pour nous en ce moment ». Cette affirmation précise que HMD n’a pas l’intention de s’attaquer au marché des flagships, et ne prévoit pas de développer un smartphone haut de gamme de sitôt.

Ferguson a ajouté que HMD ne veut pas « s’impliquer dans une guerre massive de spécifications avec d’autres acteurs » et préférerait « défendre quelque chose de très différent ».

Il n’est pas clair pourquoi HMD veut passer à côté d’une opportunité aussi massive, mais un récent conflit de brevets pourrait avoir quelque chose à voir avec cela, comme le souligne GSMArena. HMD a récemment été contraint de retirer tous ses smartphones des marchés allemand et suisse, laissant les appareils Nokia G21 et G11.

Se concentrer sur ce qu’elle sait faire

La société est poursuivie par VoiceAgeEVS LLC (VAEVS) pour des brevets liés aux normes VoLTE et Enhanced Voice Service. Le VAEVS a réussi à faire appliquer une interdiction de vente sur les appareils Nokia. Le Nokia X20, le X10 et quelques autres appareils sont encore disponibles au, mais il y a moins d’appareils vendus en Europe.

Au cours du MWC 2022, HMD a dévoilé quelques nouveaux smartphones, à savoir le Nokia C2 2e Edition, le Nokia C21, le Nokia C21 Plus et quelques accessoires de la série C. Tous les appareils étaient uniquement dotés d’une connectivité 4G, et étaient dotés d’anciennes fonctionnalités telles qu’un port de charge micro-USB. Il semble que nous ne verrons probablement que des appareils d’entrée et de milieu de gamme dans un proche avenir, ce qui est encore un modèle commercial solide, mais pas ce que la plupart des gens auraient voulu.

Ce n’est pas la première fois que HMD Global parle de se retirer de la course au haut de gamme. À la fin de l’année dernière, la société a déclaré que les smartphones haut de gamme étaient hors de portée et qu’elle se concentrerait principalement sur les téléphones de 100 à 200 €.