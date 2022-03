Amazon rejoint la tendance Clubhouse avec une nouvelle application concurrente baptisée Amp

by

by

L’année dernière, Clubhouse est devenue très populaire en tant qu’application de chat audio en direct et, depuis, certains ont essayé de rivaliser avec elle avec leurs propres versions d’une application audio. Twitter Spaces en est un exemple. Et maintenant, Amazon saute également sur la tendance avec sa propre version d’une application audio en direct, baptisée Amp, rapporte Android Headlines.

Il semble que le géant de la technologie soit décidé à créer une expérience analogue à celle de Clubhouse et Twitter Spaces dans une nouvelle application baptisée Amp. L’application est encore en version bêta, elle n’est donc pas encore disponible à grande échelle, mais elle est testée dès maintenant par quelques bêta-testeurs sélectionnés.

Bien que Twitter Spaces et Clubhouse soient déjà en place, il n’est jamais trop tard pour se joindre à une tendance. Toutefois, certains aspects de la nouvelle application Amazon Amp seront un peu différents de ce que proposent les concurrents actuels.

Elle est en fait plus axée sur les personnes qui organisent leurs propres émissions de radio. Il sera toujours possible d’animer des conversations pour un public d’auditeurs, mais cela ressemblera davantage à une émission de radio qu’à un podcast en direct. Vous pourrez diffuser une sélection de musique sous licence, ce qui ne manquera pas de susciter l’enthousiasme de certains.

Pour l’instant, les utilisateurs qui peuvent tester la version bêta d’Amp sont tous sur iOS, donc si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l’application depuis l’App Store et rejoindre la liste d’attente. Pour l’instant, les utilisateurs d’Android devront attendre pour obtenir l’application Amp.

Clubhouse est devenu très populaire, car il a apporté quelque chose de différent

L’année dernière, la popularité de Clubhouse est montée en flèche, car elle offrait aux utilisateurs une plateforme vraiment intéressante et assez nouvelle. La session audio et le chat en direct ont suscité l’enthousiasme des utilisateurs et, bien sûr, Twitter a rapidement rejoint le mouvement avec Twitter Spaces.

Clubhouse continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, malgré la concurrence croissante des géants de la technologie tels que Twitter, Reddit et, finalement, Amazon. Et il semble qu’Amazon veuille maintenant ajouter quelque chose de nouveau à la table avec sa nouvelle application. Ainsi, avec toutes les nouvelles fonctionnalités de Clubhouse et la popularité des grands canaux de réseaux sociaux tels que Twitter, Amp de Amazon devra faire face à une rude concurrence au début. Voyons comment il va relever ces défis.