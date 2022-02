MWC 2022 : HMD Global dévoile le Nokia C21 Plus, Nokia C21, Nokia C2 2e Edition

HMD Global, qui détient la licence de production des smartphones Nokia, a annoncé aujourd’hui trois nouveaux appareils Nokia au MWC 2022. Les trois nouveaux smartphones de la série C comprennent le Nokia C21, le C21 Plus et le C2 2e Edition.

Les nouveaux appareils d’entrée de gamme sont principalement recommandés pour ceux qui veulent un appareil bon marché et abordable en déplacement. Les nouveaux smartphones sont livrés avec Android 11 Go Edition, et la société promet 2 ans de mises à jour de sécurité. HMD Global affirme que le logiciel ne sera pas préinstallé avec de nombreuses applications, ce qui libère de l’espace de stockage et améliore les performances.

Le nouveau Nokia C2 2e Edition est doté d’un écran de 5,7 pouces d’une résolution de 960 x 480 pixels et d’un format 18:9. Le smartphone est équipé d’un chipset « Quad-core 1.5 Ghz », et il est compatible 4 G. Il dispose de 512 Mo de RAM et de 32 Go de stockage extensible. Il est doté d’une caméra frontale de 2 mégapixels et d’une caméra arrière de 5 mégapixels. Le C2 2e Edition est également doté d’une batterie d’une capacité 2 400 mAh et supporte une charge de 5 W. Bien qu’il puisse s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, il est malheureux d’apprendre qu’il soit livré avec l’ancien port Micro USB.

Le nouveau Nokia C21 est livré avec un processeur octa-core Unisoc (SC9863a) cadencé jusqu’à 1,6 GHz, et 2/3 Go de RAM, et 32 ou 64 Go de stockage extensible. L’écran a un affichage HD+ de 6,5 pouces, et la caméra frontale est un capteur de 5 mégapixels, tandis que l’arrière dispose d’une caméra de 8 mégapixels. Comme les autres appareils Nokia de cette liste, il dispose d’un port Micro USB. La batterie est de 3 000 mAh offrant un support de la charge à 5 W, et il y a également un capteur d’empreintes digitales.

Le C21 Plus est un modèle plus grand que le C21 standard. Il est livré avec le même processeur et la même configuration interne, mais il dispose d’un écran HD+ de 6,5 pouces, d’une caméra frontale de 5 mégapixels, d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière. Il prend en charge la recharge de 10 W par le port Micro USB. Il y a également un capteur d’empreintes digitales.

Accessoires pour la série C de Nokia

HMD a également annoncé de nouveaux accessoires pour la série C en même temps que les nouveaux appareils. La société a lancé les nouveaux Nokia Go Earbuds 2, de nouveaux écouteurs entièrement sans fil avec annulation du bruit environnemental (ENC), résistance à la sueur et aux éclaboussures, et jusqu’à 24 heures d’autonomie en lecture.

La société a également révélé de nouveaux casques avec et sans fil avec un design léger, un coussinet doux sur l’oreille et un bras pliable pour plus de confort.

Le Nokia C21 Plus sera proposé au prix de 119 euros, le Nokia C21 à 99 euros et enfin le Nokia C2 2nd Edition à 79 euros.