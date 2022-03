La mise à jour 22H2 de Windows 11 est officielle, et elle pourrait changer la donne

La partie « 22 » du nom fait référence à l’année de lancement de la mise à jour, et la partie « H2 » du nom correspond à la partie de l’année où le lancement aura lieu. Cela confirme donc essentiellement que la mise à jour précédemment connue sous le nom de Sun Valley 2 sera disponible au cours du second semestre 2022, soit après le mois de juin.

Certains des changements les plus excitants, tels que l’apport des applications Android à Windows 11, vous permettant potentiellement d’utiliser vos applications smartphone préférées sur votre appareil Windows 11, les révisions des emblématiques applications comme NotePad et Windows Media Player, et des fonctionnalités supplémentaires pour la barre des tâches pourraient être de véritables changements pour le nouveau système d’exploitation, convainquant enfin les gens de faire le saut de Windows 10 à Windows 11.