Clubhouse se dote d’une option de chat pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec les flux en direct

Les modérateurs pourront supprimer les messages de chat, et les créateurs pourront désactiver le chat textuel lorsqu’ils lanceront un salon en direct . Comme prévu, le public, les modérateurs et les créateurs auront la possibilité de signaler les contenus qui semblent abusifs ou qui enfreignent les règles du chat et les politiques de Clubhouse.

Pour les créateurs, le chat dans un salon offrira un autre point de contact avec les audiences dans un salon et fournira un moyen d’obtenir des commentaires en temps réel. Nous espérons que cela facilitera la réalisation de sondages rapides ou l’obtention de questions de la part du public, et que l’engagement passera à un niveau supérieur

Clubhouse a annoncé qu’elle permettra aux utilisateurs de communiquer entre eux par un chat dédié, tout en écoutant l’audio en direct des hôtes. Le chat sera accessible aux modérateurs, aux auditeurs et aux hôtes pour discuter et partager des commentaires. L’entreprise décrit cette nouvelle fonctionnalité comme suit :

Lancée en 2020, Clubhouse est rapidement devenue l’une des applis les plus populaires grâce à sa plateforme de discussion audio unique qui permettait aux créateurs d’animer des podcasts en direct. L’application de médias en streaming audio a ensuite été copiée par Twitter, Reddit, Discord, Facebook et de nombreuses autres plateformes.