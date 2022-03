L’iPhone 13 était le roi des revenus mondiaux des smartphones, avec des chiffres records en 2021

Apple a ouvert la voie avec les derniers modèles d’iPhone, mais ce record de revenus a également été atteint grâce à Samsung, qui a augmenté ses chiffres de 11 % d’une année sur l’autre. Xiaomi et OPPO ont respectivement augmenté de 49 et 27 %.

Selon un rapport de Counterpoint, les revenus des smartphones ont augmenté au total de 7 % en glissement annuel et de 12 % si l’on se concentre sur la comparaison entre le quatrième trimestre de 2020 et le quatrième trimestre de 2021.