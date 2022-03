OnePlus confirme travailler sur le logiciel d’un smartphone pliable

OnePlus est désireux de diversifier son portefeuille de produits en 2022 , et vous pouvez vous attendre à voir la marque lancer une plus large gamme d’appareils dans les 10 prochains mois.

OPPO a déjà un smartphone pliable sur le marché, le OPPO Find N , avec un écran pliable de 7,1 pouces et un facteur de forme pour rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3. Il n’est actuellement disponible qu’en Chine, sans que l’on sache si le Find N trouvera sa place sur les marchés du monde entier. Ce que cela signifie, c’est que OnePlus a déjà un accès direct à un produit pliable commercial et les ressources de R&D sous-jacentes derrière lui avec OPPO — donc les bases sont là pour un futur pliable de la firme.

Cela a certainement piqué l’intérêt du groupe présent, mais lorsqu’on le pousse plus loin sur le sujet, il ne semble pas que nous verrons un smartphone OnePlus pliable de sitôt . « Notre collaboration avec Google est plus visionnaire, un travail à long terme », a expliqué Chen. Bien qu’il n’ait pas exclu la possibilité de voir les fruits de ce travail à l’avenir, tant chez OnePlus que chez sa maison mère OPPO.