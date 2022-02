LA GSMA confirme qu’il n’y aura pas de pavillon russe au MWC 2022

by

Lundi, le secteur de la téléphonie mobile doit enfin se réunir à nouveau sur un salon, après une trêve mondiale liée à la pandémie de COVID-19. Mais, la guerre d’agression russe contre l’Ukraine met désormais le feu aux poudres — et les organisateurs réagissent. Les organisateurs du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone ont confirmé qu’il n’y aura pas de pavillon russe à l’événement de cette année et que certaines entreprises et certains dirigeants du pays seront interdits de participation en raison des sanctions internationales.

Le pavillon russe est l’un des nombreux stands spécifiques à un pays qui peuplent habituellement les halls du MWC et sont généralement organisés par des organismes d’investissement ou des départements gouvernementaux pour présenter des entreprises et des startups de leur nation.

La GSMA a déclaré qu’elle adhérerait aux sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne et d’autres pays à la Russie pour son invasion de l’Ukraine, mais a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à un impact majeur sur le salon, qui doit être organisé dans sa période traditionnelle de printemps pour la première fois depuis le début de la pandémie.

« Le MWC est un événement fédérateur dont la vision est de rassembler l’écosystème mobile afin de trouver les voies et moyens par lesquels la connectivité peut aider les personnes, l’industrie et la société à réussir », peut-on lire dans une déclaration de la GSMA. Cette vision des choses est plutôt incompatible avec le fait qu’un État mène une guerre de conquête contre un autre pays.

« En l’état actuel de la situation, nous ne voyons pas la nécessité ou l’obligation [d’annuler le salon]. Bien sûr, la situation évolue et nous continuerons à la surveiller », a déclaré à Reuters John Hofmann, directeur général de la GSMA. « Nous sommes guidés par les sanctions internationales et il y a certaines entreprises qui sont identifiées sur la liste des sanctions et celles-là seront interdites de participation ».

Enfin un événement mondial !

Le MWC 2022 est le premier à se tenir durant la période habituelle de printemps de l’événement depuis 2019, l’événement de 2020 ayant été annulé à la dernière minute en raison de la pandémie et l’itération de 2021 ayant eu lieu en été. La GSMA attend jusqu’à 60 000 participants et ne s’attend pas à ce que les événements récents aient un impact important sur le salon.

Par ailleurs, certains opérateurs de téléphonie mobile renoncent aux frais d’appel vers l’Ukraine et aux frais d’itinérance pour les clients qui se trouvent actuellement dans ce pays.