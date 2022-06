Le MWC restera à Barcelone au moins jusqu’en 2030

by

Le conseil d’administration de la GSMA a confirmé que le Mobile World Congress (MWC) restera à Barcelone au moins jusqu’en 2030. La capitale catalane accueille le méga-événement de l’industrie depuis 2006 et s’est installée en 2013 sur le site actuel de la Fira de Barcelona Gran Via. En effet, pendant de nombreuses années, le MWC annuel s’est tenu à Cannes, mais il a déménagé à Barcelone en 2006.

En 2011, Barcelone a également été désignée « capitale mondiale du mobile » par la GSMA à l’issue d’un processus d’évaluation qui a débuté avec 30 villes et s’est achevé avec six villes avant que le gagnant ne soit déclaré. Barcelone a devancé Milan, Munich et Paris pour cette désignation.

Le précédent accord devait expirer en 2023 avant que les deux parties ne conviennent d’une prolongation d’un an pour tenir compte de l’annulation de l’événement de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La dernière itération pré-pandémie a vu plus de 100 000 personnes visiter le salon, auquel participent les vendeurs de téléphones, les opérateurs, les constructeurs, les constructeurs automobiles, les principaux fournisseurs informatiques, les développeurs d’applications et toute personne s’intéressant de près ou de loin à l’écosystème mobile.

De nouveaux smartphones et des partenariats importants sont souvent annoncés pendant la semaine, tandis que des centaines d’entreprises exposent leurs produits et que d’innombrables réunions et rencontres ont lieu dans les différents halls de la Fira.

Une édition d’été a eu lieu en 2021 avant de revenir à sa fenêtre traditionnelle de printemps plus tôt cette année, attirant 60 000 visiteurs.

Barcelone = MWC

« Nous sommes ravis d’annoncer que la MWC restera à Barcelone jusqu’en 2030 », a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. « Les circonstances mondiales récentes ont créé certains des défis les plus difficiles que nous ayons eu à relever avec le MWC, et la force de notre partenariat avec les parties de la ville hôte a été un élément essentiel pour que nous puissions ramener le salon ». « En fait, Barcelone est tellement imbriquée dans l’expérience du MWC qu’il m’est difficile de penser à l’une et pas à l’autre ».

« Barcelone est bien plus que la ville où se déroule le MWC », a ajouté John Hoffman, directeur général de la GSMA. « Nous n’avons pas seulement développé l’événement depuis notre déménagement à Barcelone, mais nous l’avons fait évoluer pour inclure tout un écosystème. L’hospitalité et les habitants de la ville, ainsi que le véritable partenariat dont nous faisons l’expérience à tous les niveaux, font de Barcelone une partie intégrante de ce que la GSMA veut créer à travers le MWC ».