Google met fin à son mode Lite d’économie de données dans Chrome pour Android

Google Chrome reste le navigateur numéro un dans le monde et, bien sûr, c’est aussi le choix le plus populaire sur Android. La réponse à la question de savoir ce qui fait le succès de Chrome est on ne peut plus simple : son arsenal de fonctionnalités est pour le moins impressionnant, car le navigateur dispose de presque tout ce dont vous avez besoin. Et quand ce n’est pas le cas, la boutique d’extensions, en constante évolution, vient à la rescousse.

Google affirme que Chrome a également évolué de manière substantielle afin de réduire l’utilisation des données, et c’est la raison pour laquelle le mode Lite de la version Android de l’application est prêt à disparaître.

Lancé en 2015 sous le nom de Data Saver, le mode Lite est exclusif à la version Android de Chrome, et maintenant le géant de la recherche basé à Mountain View dit qu’il va retirer cette fonctionnalité dans environ un mois.

« Le 29 mars 2022, avec la sortie de Chrome M100 sur le canal stable, nous allons désactiver le mode Lite, une fonctionnalité de Chrome pour Android que nous avons introduite en 2014 sous le nom de Chrome Data Saver pour aider les gens à utiliser moins de données mobiles sur leurs smartphones et à charger les pages Web plus rapidement », a déclaré la société dans une annonce.

Au cas où vous vous demanderiez ce qui va arriver aux utilisateurs qui comptent encore sur le mode Lite, il n’y aura pas de remplacement pour cette fonctionnalité. Google affirme que Chrome est déjà livré avec l’arsenal de fonctionnalités nécessaires pour réduire l’utilisation des données de manière substantielle, et tout fonctionne si bien qu’un mode Lite n’est plus nécessaire.

Plus nécessaire

« Ces dernières années, nous avons constaté une baisse du coût des données mobiles dans de nombreux pays, et nous avons expédié de nombreuses améliorations à Chrome pour minimiser davantage l’utilisation des données et améliorer le chargement des pages Web. Bien que le mode Lite disparaisse, nous restons déterminés à faire en sorte que Chrome puisse offrir une expérience de chargement rapide des pages Web sur mobile », explique l’entreprise dans son annonce.

La version M100 de Chrome pour Android sera publiée dans le canal stable le 29 mars, le mode Lite restera donc disponible d’ici là.