100 millions de smartphones Samsung ont été livrés avec une faille de sécurité majeure

Samsung est généralement très soucieux de la sécurité de ses appareils. Cependant, un nouveau rapport affirme que la société coréenne Samsung a expédié plus de 100 millions d’appareils avec une faille de sécurité majeure.

Heureusement, la faille a été corrigée par une mise à jour de sécurité en août 2021. Un correctif de sécurité suivant a été publié en octobre de la même année et a encore réglé le problème.

Selon SamMobile, des chercheurs de l’Université de Tel-Aviv ont découvert que quelques modèles Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 et Galaxy S21 ont été commercialisés avec une faille de sécurité. Cette faille aurait potentiellement permis aux hackers d’accéder à des informations personnelles telles que des mots de passe. Lisez le rapport complet des chercheurs ici.

Le rapport indique que les smartphones ne stockaient pas correctement leurs clés de chiffrement. La faille est liée au TrustZone OS (TZOS) de Samsung, qui fonctionne parallèlement à Android pour améliorer la sécurité des appareils Samsung.

On ne sait pas combien de personnes, le cas échéant, ont été touchées par cette faille de sécurité qui a été cachée auparavant. On peut espérer que Samsung et d’autres marques de smartphones ne referont pas une telle erreur, car de nos jours les gens stockent des informations très sensibles sur leurs smartphones, y compris des informations sur les comptes bancaires, les cartes d’identité et les cartes de crédit.