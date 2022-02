Les premiers rendus du Google Pixel 7 Pro montrent quelques changements de design

Quelques mois seulement après le lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, les premiers rendus censés montrer le Pixel 7 Pro sont arrivés. Les images émanent de Smartprix et montrent une petite évolution de la conception que Google a initiée avec le Pixel 6.

En effet, le Pixel 7 Pro ressemble beaucoup aux Pixel 6 et 6 Pro. Les changements sont subtils. Par exemple, le bloc de la caméra arrière se fond désormais dans le cadre plutôt que de se trouver au-dessus. Les autres changements concernent les dimensions, le Pixel 7 Pro étant prédit comme étant plus petit, plus fin et moins large que le 6 Pro – 163 x 76,6 x 8,7 mm par rapport à la taille du Pixel 6 Pro de 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Attendez-vous à ce que le même écran incurvé de 6,7 à 6,8 pouces, l’unique port USB-C et les doubles haut-parleurs fassent leur retour.

Ces rendus semblent présenter un design global familier avec un écran poinçonné centré, des bords d’écran raisonnablement minces et un module de caméra arrière distinctif.

Les Pixel 6 et 6 Pro de Google ont été livrés avec des designs distincts qui les distinguent des clones d’iPhone qui sévissent sur le marché Android, et il semble que la société ne recule pas devant cela. Cependant, c’était à prévoir. Google a conservé le design original du Pixel pendant trois générations et 8 smartphones, le style du Pixel 4 ayant également traversé deux générations et 6 smartphones.

En dehors de ces images, quelques autres détails sur le Pixel 7 Pro ont été révélés à partir du code caché dans la preview de Android 13. Le smartphone serait équipé de la puce Tensor 2 de Google couplée à un nouveau modem Samsung Exynos. Le Pixel 6 a été pointé du doigt pour ses mauvaises performances de signal en raison du modem Exynos actuel par rapport aux smartphones de Samsung et d’Apple, qui utilisent des modems Qualcomm. Espérons que le nouveau modem contribuera grandement à rectifier cela.

Des mises à niveau attendues

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google devraient faire leurs débuts en octobre prochain. Davantage de détails devraient arriver d’ici là, même si Google ne fait pas sa propre préannonce comme elle le fait habituellement.

Comme vous pouvez l’imaginer, il est un peu tôt pour savoir ou même spéculer sur les spécifications de la caméra, mais le capteur principal sera certainement accompagné d’un objectif ultra grand-angle dédié à l’arrière du Pixel 7 et du 7 Pro. En termes de spécifications et de caractéristiques, je suis curieux de savoir si Big G a l’intention de s’engager dans la guerre des mégapixels.