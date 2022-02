Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait finalement être lancé en 2022

Ces deux derniers mois, nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant le futur casque de réalité mixte (AR/VR) d’Apple. La société serait en train de développer ses propres fonctionnalités dans realityOS, un OS dédié à la réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR), un App Store dédié, et même FaceTime pour le casque.

Alors que nous disposons de quelques informations sur les caractéristiques logicielles de l’appareil, une nouvelle fuite a révélé que Apple a terminé les tests de validation technique (EVT) du casque de réalité mixte. Les tests de production faisaient partie des efforts continus pour s’assurer que le casque répond aux normes de conception d’Apple.

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le casque a atteint les objectifs de conception et les spécifications d’Apple pour le produit. En termes simples, Apple a entièrement préparé le prototype final du casque et il pourrait entrer en production de masse à tout moment maintenant. Le rapport ajoute également que le casque de réalité mixte devrait faire ses débuts à la fin de l’année 2022.

Mais, il ne s’agit que d’une fuite pour l’instant, il est donc important de la prendre avec des pincettes pour le moment.

Cependant, depuis que le casque a terminé sa deuxième série de tests, il est sur la bonne voie pour un calendrier très analogue à celui de l’Apple Watch au début de sa production. C’est un bon signe pour tous ceux qui attendent avec impatience la sortie de ce produit. Mais, Apple n’a pas que des problèmes de conception à affronter. La COVID-19 et ses effets sur la chaîne d’approvisionnement mondiale se font encore sentir dans presque tous les secteurs, notamment celui de la technologie. Cependant, certains signes montrent que les choses s’améliorent sur ce front.

Un casque très haut de gamme

De précédentes rumeurs ont suggéré que le casque AR/VR d’Apple serait équipé de deux écrans 8K, de la prise en charge de la connectivité Wi-Fi 6E et d’une puce de qualité professionnelle comme le M1 Max. Selon les rumeurs, il y aura environ 15 objectifs de caméra pour suivre le monde réel.

Mark Gurman a précédemment suggéré que le casque se concentrera sur le secteur du jeu, la consommation de médias et la communication. Cependant, tout cela aura un coût, car le casque de réalité mixte AR/VR d’Apple coûterait plus de 2 000 dollars.

En outre, Apple devrait annoncer un grand nombre d’appareils cette année, avec jusqu’à 7 nouveaux Mac à l’horizon. En plus de cela, il pourrait y avoir un nouvel iPad Pro, et bien sûr, l’iPhone 14 ainsi qu’un iPhone SE dès le mois prochain. La probable arrivée d’Apple dans le domaine de la AR/VR est révélatrice de l’évolution de l’industrie dans son ensemble vers cette nouvelle technologie. La RV se développe dans l’industrie du jeu vidéo depuis un certain temps, mais elle commence tout juste à se généraliser. Grâce aux efforts déployés par d’autres géants de la technologie, comme Meta, en faveur des expériences virtuelles, les dispositifs AR/VR deviendront plus courants au cours des prochaines années.