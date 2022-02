Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient être dotés d’une nouvelle puce Tensor et d’autres mises à niveau

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient être dotés d'une nouvelle puce Tensor et d'autres mises à niveau

En plus d’un Pixel 6a de milieu de gamme qui n’est plus un grand secret avant un lancement au mois de mai selon la rumeur, Google est sans surprise au travail sur un duo haut de gamme Pixel 7 beaucoup plus mystérieux. Fondamentalement, aucun détail majeur, caractéristique ou spécification des prochains Pixel 7 et 7 Pro n’a été divulgué jusqu’à présent par les sources en ligne et les publications généralement considérées comme dignes de confiance, ce qui est bien sûr parfaitement logique lorsqu’on parle de deux appareils qui sont encore à plusieurs mois de leurs annonces officielles.

La série de smartphones Pixel 6 de Google a gagné une certaine popularité avec le nouveau chipset Tensor, un nouveau design, et bien plus encore. Comme nous sommes dans le deuxième mois de l’année 2022, nous avons maintenant commencé à obtenir des détails pour la première fois sur les smartphones Pixel de nouvelle génération, qui pourraient être lancés comme le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

Selon les recherches effectuées par 9to5Google, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont très probablement alimentés par le chipset Tensor de seconde génération de Google. Il a été repéré avec le numéro de modèle « GS201 » et un nom de code interne « Cloudripper », ce qui est quelque chose qui était attendu par le passé. Ce n’est pas une surprise, car nous nous attendions à ce que Google utilise un nouveau SoC pour ses flagships de 2022.

Le nouveau détail cette fois est que le chipset pourrait utiliser un nouveau modem de Samsung avec le numéro de modèle « g5300b ». Celui-ci succédera au précédent Exynos Modem 5123 qui a été utilisé avec la première puce Tensor et pourrait être le Exynos Modem 5300. Bien que, il convient de mentionner que les détails sur cette puce ne sont pas connus, étant donné qu’elle n’a pas encore été lancée.

Nous avons également des détails sur les noms de code du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, qui sont respectivement « Cheetah » et « Panther ». Ceux-ci ont été trouvés aux côtés de « Cloudripper » dans le code, et nous ne pouvons que supposer qu’il s’agit des futurs flagships Pixel qui seront livrés avec le chipset Google de nouvelle génération.

Deux smartphones très attendus

Maintenant, cette dénomination semble plutôt surprenante. C’est parce que Google a toujours utilisé ceux liés aux poissons et vient de passer aux oiseaux avec les smartphones Pixel 6 et même le prochain Pixel 6a. Maintenant qu’elle passe à nouveau à des noms de code tirés du félin, cela pourrait être la nouvelle façon de Google de changer de nom de code lorsqu’une puce est impliquée. Un troisième appareil Google portant le nom de code « Ravenclaw » a également été trouvé avec le nom de code du Tensor 2 (supposons qu’il s’appelle ainsi pour le moment). Nous ne savons pas de quel appareil il s’agit, mais le rapport de 9to5Google fait allusion à un appareil qui a également été trouvé à l’époque où Google testait sa puce Tensor sur les appareils Pixel 5.

Comme ce sont les premiers détails, il serait préférable de les prendre avec des pincettes, et d’attendre que d’autres détails surgissent.